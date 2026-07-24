Weltmeister Cucurella spricht über Sohn Mateos Autismus

Marc Cucurella (27) gibt jetzt einen sehr persönlichen Einblick in sein Familienleben. Der spanische Fußballstar, der gerade als Weltmeister gefeiert wird, spricht in der Serie "Married to the Game" über seinen Sohn Mateo, der im Autismus-Spektrum lebt. Beim Erzählen über seinen Sohn wird Marc emotional und erklärt, dass ihn die Diagnose vor große Herausforderungen gestellt habe. "Es ist schwierig. Niemand bringt dir bei, Vater zu sein. Du siehst, dass es deinem Sohn nicht gut geht, und weißt nicht, wie du ihm helfen kannst", sagt der 27-Jährige.

Besonders die Schulzeit stellte die Familie vor eine große Herausforderung. Mateo habe sich in einer regulären Schule zunächst nicht wohlgefühlt, weshalb seine Eltern ihn häufig bereits nach wenigen Stunden wieder abholen mussten. Seine Partnerin Claudia Rodríguez erinnert sich ebenfalls an diese belastende Zeit: "Wir fanden kaum Unterstützung. Jeden Morgen brachten wir Mateo gemeinsam in die Schule – und brachten ihn jeden Tag weinend nach Hause." Auch Veränderungen im Alltag oder neue Situationen seien für ihren Sohn schwierig. "Man muss ständig an Mateo denken", erklärt das Paar und erzählt, dass sie zunächst lernen mussten, wie sie ihren Sohn am besten unterstützen können.

Die Erfahrungen mit seinem Sohn beeinflussen inzwischen auch Marcs Karriereentscheidungen. Bei jedem möglichen Vereinswechsel prüfe die Familie zuerst, ob es passende Schulen und Therapiemöglichkeiten für Mateo gibt. Bereits zuvor hatte der Fußballer offen über die Autismus-Diagnose seines Sohnes gesprochen und erklärt, wie sehr diese sein Leben verändert habe. Heute möchte Marc mit seiner Geschichte aber vor allem anderen betroffenen Eltern Mut machen. "Ich finde, Kinder wie Mateo sind großartig. Uns jedenfalls hat es das Leben verändert, uns viel Freude gebracht und uns die Welt mit anderen Augen sehen lassen", so der Spanier.

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Getty Images Marc Cucurella im WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien

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Imago Marc Cucurella feiert mit seinen Kindern nach Spaniens EM-Triumph, 2024

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