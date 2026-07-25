Nach Gerichtsverfahren: Jonathan Majors wagt einen Neuanfang

Jonathan Majors (36) spricht offen über sein Leben nach seinem aufsehenerregenden Gerichtsprozess: In einem neuen Interview mit Rolling Stone Africa erzählt der Schauspieler, wie ihn sein Fall wegen häuslicher Gewalt komplett aus der Bahn geworfen hat. An der Seite seiner Frau Meagan Good (44) war Jonathan für das Magazin in Afrika unterwegs, um über ein Mentoring-Programm für junge Filmschaffende zu sprechen. Während des Gesprächs blickt der Hollywoodstar auf die vergangenen Jahre zurück und beschreibt, wie sehr ihn die Verurteilung wegen Körperverletzung und Belästigung im Dezember 2023 getroffen hat. Dabei findet Jonathan deutliche Worte und berichtet, was ihm nach dem öffentlichen Sturm in seinem Leben noch geblieben ist.

Jonathan, der durch Filme wie "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" weltweit bekannt wurde, erinnert sich im Interview an die Zeit, als sein Name plötzlich zur Schlagzeile wurde. Über seine Gerichtsverfahren, die nach einem Streit mit Ex-Freundin Grace Jabbari im März 2023 in New York ihren Lauf nahmen, sagt er: Er sei "durchs Feuer" gegangen und habe erlebt, wie schnell Außenstehende ein Urteil fällen. Es habe ihn "bis auf die Grundmauern" heruntergerissen, erklärt der Schauspieler gegenüber Rolling Stone Africa. Was für ihn heute zählt, fasst Jonathan so zusammen: "Die Widrigkeiten des Lebens haben mir alles genommen, was ich für mein Eigen hielt, und mir nur das zurückgegeben, was wirklich zählt: meinen Glauben, meine Frau, mein Handwerk, meine Bestimmung." Er beschreibt Resilienz nicht als glamourösen Moment auf dem roten Teppich, sondern als Alltag: Therapiesitzungen am Morgen, schwierige Telefonate mit Menschen, die er verletzt habe, und das Durchhalten in stillen Stunden.

An seiner Seite ist in dieser Phase Meagan Good, die Jonathan im Interview liebevoll als Frau beschreibt, die ihn "in jedem Krankenhausflur, an jedem schweren Nachmittag, auf jeder stillen Heimfahrt" begleitet und ihm buchstäblich den Rücken stärkt. Die Schauspielerin berichtet im Gespräch, dass auch sie schwere Zeiten überwinden musste. "Jede Frau hat irgendwas überlebt", sagt Meagan und erzählt, ihr Glaube habe sie durch dunkle Täler getragen – und sie schließlich an den Punkt geführt, an dem sie Jonathan so kennenlernen konnte, wie er heute sei. Das Paar, das seine Hochzeit lange geheim hielt, konzentriert sich nun gemeinsam auf sein Mentoring-Projekt für afrikanische Nachwuchsregisseure und -regisseurinnen. Dort wollen Jonathan und Meagan ihre eigenen Erfahrungen aus Karriere, Glauben und privaten Krisen weitergeben.

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Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

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Leon Bennett / Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors, 2024

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Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, Schauspieler