D4vd-Mordfall: Menschen strömen wegen Fotos aus Gerichtssaal

Im Prozess gegen den Sänger D4vd (21) sorgen Aufnahmen vom mutmaßlichen Tatopfer für blankes Entsetzen im Gerichtssaal. Bei einer Voruntersuchung am Freitag zeigte die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Beth Silverman Fotos der zerstückelten und verwesten Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas – und die Reaktion der Anwesenden ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere Menschen sprangen auf und verließen den Saal. Selbst D4vd wandte kurz den Blick ab, als besonders grausige Aufnahmen gezeigt wurden.

Gerichtsmediziner Dr. Grant Ho, der Celestes Leichnam untersucht hatte, beschrieb die Bilder im Detail, wie TMZ berichtet. Zu sehen waren unter anderem zwei amputierte Finger, die bei den Anwesenden im Gerichtssaal Schreie und Keuchen auslösten. Die Bezirksstaatsanwältin befragte ihn auch zu einer Wunde an Celestes Brust, die laut dem Gerichtsmediziner auf eine Stichverletzung hindeutet. Fotos des Torsos, der Rippen sowie einer Verletzung an der Leber trieben immer mehr Zuschauer aus dem Saal. Celestes Gesicht war laut dem Gerichtsmediziner teilweise skelettiert, ihr linkes Auge fehlte. D4vd selbst blieb während der Aufnahmen der Rippen sitzen und schaute auf die Bilder. Er hat auf nicht schuldig plädiert.

D4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, ist 21 Jahre alt und wurde durch Musik auf Social-Media-Plattformen bekannt. Im vergangenen Jahr erlangte er durch einen Leichenfund in dem vorderen Kofferraum seines Teslas traurige Berühmtheit: Die Leiche der 14-Jährigen wurde im September 2025 aufgefunden. Obwohl er von Beginn an unter Mordverdacht stand, wurde D4vd erst im April 2026 festgenommen. Sollte er für schuldig befunden werden, droht ihm die Todesstrafe.

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Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

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Imago D4vd, Juni 2025

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Imago D4vd, Sänger