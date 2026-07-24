Selten: Rosie O'Donnell posiert mit zwei ihrer Kinder

Nach ihrer One-Woman-Show "Rosie O'Donnell: Common Knowledge" am Daryl Roth Theatre in New York City teilte Rosie O'Donnell einen besonderen Familienmoment mit ihren Fans. Die Schauspielerin und Komikerin posierte backstage gemeinsam mit zwei ihrer fünf Kinder, Blake und Vivian O'Donnell, für Fotos, die unter anderem Hello! vorliegen. Die Schnappschüsse zeigen sie in bester Stimmung – Blake im weißen Shirt mit schwarzer Jacke, Vivian ganz in Weiß und Rosie in einem schwarzen Shirt.

Auf den Bildern fehlen allerdings Rosies andere Kinder Parker, Chelsea und Clay, die an diesem Abend nicht mit im Theater waren. Im Interview mit People spricht Rosie offen über ihre Rolle als Adoptivmutter: Viele Menschen würden ihr sagen, sie habe die Kinder gerettet, doch sie selbst sieht es genau andersherum. "Diese Kinder haben mich gerettet", betont sie und erzählt, dass sie jedes Gespräch mit ihren Liebsten mit einem klaren "Ich liebe dich" beendet. Ihre Kids reagieren dann gern trocken mit "Ja, Mom, du hast es uns gesagt."

Auch zu Tochter Chelsea sucht die Fünffach-Mama mittlerweile wieder die Nähe: Zuletzt näherten sich die beiden nach vielen Schwierigkeiten wieder an. Vor einer Woche erzählte Rosie gegenüber Page Six von einem Besuch in der Taycheedah Correctional Institution in Wisconsin, wo Chelsea derzeit eine Haftstrafe wegen Drogenbesitzes absitzt. Vier Stunden habe sie dort mit Chelsea verbracht. "Das war das erste Gespräch, das ich mit ihr in zehn Jahren hatte, das länger als 15 Minuten dauerte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell vor dem Sydney Opera House vor ihrer "Common Knowledge"-Show am 6. Oktober 2025