Travis Kelce im Handtuch: Alter Clip sorgt für Schnappatmung

Travis Kelce (36) bringt das Netz gerade mit alten Aufnahmen zum Beben: Wieder aufgetauchte Bilder aus einem YouTube-Video von Sports Illustrated aus dem Jahr 2017 zeigen den Footballstar bei einer Spa-Behandlung, fast komplett nackt. Lediglich ein graues Handtuch liegt über seinem Po. Die inzwischen viral gegangenen Szenen werden aktuell in den sozialen Medien eifrig kommentiert. Auch verschiedene US-Medien, etwa ESPN, haben den alten Clip in ihrer Berichterstattung wieder aufgegriffen.

Auf den alten Aufnahmen sieht Travis noch deutlich jünger aus – mit einem lockeren Haarschnitt und jugendlichen Gesichtszügen, die kaum an seinen heutigen Look erinnern. Während eine Mitarbeiterin des Spas Wasser über den Rücken des Kansas-City-Chiefs-Stars laufen lässt, rutscht das Handtuch immer wieder ein Stück zur Seite – und gibt den Blick auf seinen knackigen Hintern frei. Zahlreiche Nutzer kommentieren die freizügigen Einblicke begeistert. Andere User ziehen direkte Parallelen zu Ehefrau Taylor Swifts (36) Song "Wood" aus dem Jahr 2025. Viele Fans glauben, in den Lyrics zweideutige Anspielungen auf die Männlichkeit ihres Ehemanns herauszuhören.

Besonders auf X überschlagen sich die Kommentare. "Mr. Swift, was geht hier vor sich?", schrieb eine Nutzerin, die gleich mehrere Aufnahmen von Kelces Hinterteil teilte. "Ich würde reinschleichen und das Handtuch wegziehen", witzelte eine andere. Viele Fans gratulierten Taylor zu ihrem frisch angetrauten Ehemann. Weniger begeistert zeigten sich hingegen jene, die eigentlich Hochzeitsfotos erwarten – "Alles außer den Hochzeitsbildern, oder?", stöhnte eine Nutzerin. Taylor und Travis, die gerade ihr Familienglück mit Hund testen, hatten am 3. Juli im Madison Square Garden vor rund 1.000 Gästen geheiratet. Fotos der Trauung haben Taylor und Travis bislang noch keine veröffentlicht. Das Paar teilt generell nur ausgewählte Einblicke in sein Privatleben – umso größer ist das Interesse an jedem noch so alten Schnappschuss des Sportlers.

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Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

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Getty Images Travis Kelce, August 2025

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens