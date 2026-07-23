So streng waren Vorkehrungen während Taylor Swifts Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli in New York geheiratet – und die Hochzeit war eines der bestgehüteten Geheimnisse des Jahres. Jetzt verrät ein Gast, mit welch enormem Aufwand das Paar dafür gesorgt hat, dass kein Detail vorab an die Öffentlichkeit gelangte. Jonathan Thomas, CEO von American Century Investments, war bei der Zeremonie im Madison Square Garden dabei und plauderte im Podcast "Compounds and Friends" über die außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Einladungen. Von klassischen Brief-Einladungen mit Goldrand keine Spur – stattdessen hochmoderne Technik und totale Geheimhaltung.

Der ganze Prozess begann laut Jonathan mit einer schlichten Textnachricht . Auf die Textnachricht folgte eine mehrstufige Authentifizierung, dann eine Verschwiegenheitsvereinbarung per DocuSign. "Über die Einzelheiten der NDA gehe ich nicht ins Detail, aber sie hatte es in sich, sagen wir es mal so", erklärte er gegenüber NBC New York. Erst nach all diesen Schritten erhielten die Gäste die digitale Einladung – und auch die war mit einem persönlichen Wasserzeichen versehen. "Es steht Jonathan und Cindy Thomas im Hintergrund. Wenn man also einen Screenshot gemacht und ihn geteilt hätte, hätte jeder sofort gewusst, wer es war", so Jonathan. Auch der Ort wurde nicht auf einmal preisgegeben: Zuerst erfuhren die Gäste nur das Datum, dann die Stadt New York, dann Manhattan – und den genauen Veranstaltungsort erhielten sie erst um vier Uhr morgens am Hochzeitstag selbst.

Für Taylor und Travis ist die Hochzeit der emotionale Höhepunkt einer Beziehung, die von Anfang an im grellen Rampenlicht stand. Die Sängerin und der Sportler haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig bei Auftritten und Spielen unterstützt und wirkten dabei sehr vertraut. Im Umfeld der beiden gilt vor allem der enge Freundes- und Familienkreis als wichtiges Rückgrat, das sie im Alltag schützt. Taylors Freunde aus der Musik- und Fashionwelt und Travis' Bekannte aus dem Sport sind seit Längerem regelmäßig gemeinsam bei Events zu sehen. Dass das Paar selbst bei seiner Hochzeit so stark auf Privatsphäre achtet, zeigt, welchen Stellenwert ein ungestörter Rahmen für ihre liebsten Menschen in ihrem Leben hat. Abseits der Kameras verbringen die frisch Vermählten ihre Zeit nach eigenen Aussagen am liebsten mit ruhigen Momenten im kleinen Kreis.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026