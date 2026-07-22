Luxus pur: So königlich lebt Taylor Swifts und Travis' Hund

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen einen gemeinsamen Hund haben – und der lebt offenbar in Saus und Braus. Wie Star Magazine unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll die Fellnase, bei der es sich angeblich um einen Samojeden handelt, nicht nur im Privatjet des frisch verheirateten Paares mitreisen, sondern auch von einem speziellen Haustierkoch zubereitete Mahlzeiten bekommen. Im Frachtraum des Flugzeugs wie andere Hunde müsse er definitiv nicht reisen, so die Quelle.

Zusätzlich soll das Paar ein ganzes Team von Betreuern bereitstehen haben, das sich um die Tiere kümmert, wenn die Terminkalender von Taylor und Travis zu voll werden – "auch wenn das bedeutet, mit ihnen auf Tour zu gehen", wie der Insider erklärt. Ein weiterer Vertrauter schildert die Stimmung im Umfeld des Paares so: "Die Leute scherzen, dass die Tiere einen besseren Lebensstil haben als die meisten Menschen, weil sie das Beste von allem bekommen und mit Aufmerksamkeit überhäuft werden." Die Anschaffung des Hundes sei außerdem ein wichtiger Schritt in der Beziehung der beiden gewesen. "Sie haben lange darüber geredet, bevor sie es getan haben, weil sie sichergehen wollten, dass sie für dieses Maß an Verantwortung bereit sind", heißt es. Offiziell bestätigt haben weder Taylor noch Travis den neuen Vierbeiner.

Während der Hund seit Monaten für Spekulationen sorgt, war Taylor ohnehin schon als leidenschaftliche Tierliebhaberin bekannt – ihre drei Katzen Meredith Grey, Olivia Benson und Benjamin Button sind fast so berühmt wie die Sängerin selbst. "Ich bin besessen. Ich liebe meine Katzen so sehr", sagte sie einst gegenüber dem Magazin Time. Hunde seien zwar mehr Arbeit, wie ein Insider betont – "aber sie lieben es". Travis wurde bereits vor einer Woche bei seiner Ankunft am Flughafen in Palm Beach gesichtet, als er nach der Hochzeit mit dem tierischen Familienzuwachs aus einem Privatjet stieg. Laut Page Six soll das Paar den Hund bereits seit fast einem Jahr haben und mit seinem gemeinsamen Haustier "sehr glücklich" sein.

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026