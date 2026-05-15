Seit Live-Überdosis: Clavicular schwört Alkohol & Drogen ab

Clavicular (20) spricht offen über die Folgen seiner dramatischen Überdosis: In der neuen Folge des Podcasts "Impaulsive" von Logan Paul (31) erzählt der Social-Media-Star, was nach seinem Zusammenbruch im April passiert ist. Damals war Braden Peters, wie Clavicular bürgerlich heißt, während eines Livestreams in einem Restaurant in Miami plötzlich kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Im Gespräch mit Logan und Co-Host Mike Majlak erklärt der Influencer nun, dass er seit diesem Tag keine Drogen mehr angerührt habe. Auch Alkohol wolle er künftig so gut wie komplett aus seinem Leben streichen, wie er in dem Podcast betont.

In der Podcast-Folge schildert der Streamer, dass er die Kontrolle über seine Beziehung zu aufputschenden Mitteln völlig verloren habe. Er habe es mit Stimulanzien "übertrieben", erzählt er in dem Gespräch und beschreibt den Notfall im Krankenhaus als Wendepunkt. Auf die Nachfrage von Logan, ob der Vorfall für ihn ein Weckruf gewesen sei, antwortet Clav nur kurz, aber deutlich: "Ja, absolut. Ich habe seitdem keine Drogen mehr genommen", so seine Worte im Podcast. Alkohol spiele für ihn ebenfalls keine Rolle mehr. Er erklärt, er könne sich nicht vorstellen, wirklich zu trinken, weil Alkohol seiner Ansicht nach zu schädlich sei und viele Prozesse im Körper störe. Außerdem berichtet der Onlinestar, er habe zuvor auch deshalb zu Substanzen gegriffen, um im Alltag wie ein sogenannter "Normalo" zu wirken.

Schon vor dem Vorfall war der Creator vielen Netznutzern nicht nur wegen seines radikalen Looksmaxxing-Contents ein Begriff. Der Livestreamer sorgt immer wieder für Kritik, weil er in seinen Übertragungen extremistische und teils offen rassistische Auftritte zeigt und den Konsum harter Drogen thematisiert. Auch mit dem Gesetz geriet Braden zuletzt mehrfach in Konflikt: Unter anderem wurde er wegen Körperverletzungsvorwürfen festgenommen, außerdem sieht er sich mit einer Klage der Influencerin Alorah Ziva konfrontiert, in der ihr Anwalt die Darstellung der Geschehnisse von seiner Seite zurückweist. Für Aufsehen sorgten zudem Aufnahmen, in denen der Internetstar in den Everglades offenbar mit einer Waffe auf einen toten Alligator schießt – laut einem Statement seiner Anwälte seien dabei weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen. Bereits beim Zusammenbruch in dem Restaurant in Miami hatten sich Tausende Fans in den sozialen Netzwerken besorgt geäußert, nachdem sie live mit ansehen mussten, wie der 20-Jährige während der Übertragung immer apathischer wurde und schließlich zusammenbrach.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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clavicular0 Influencer Clavicular mit einer Freundin, November 2025

Wie findet ihr Claviculars Entschluss, Alkohol und Drogen komplett zu streichen? Stark – das klingt nach einem echten Neustart. Mir fehlt noch die Reflexion über seine Wirkung auf die Community. Ergebnis anzeigen