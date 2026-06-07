Irre Details: Josh Duhamel bunkert für den Weltuntergang

Josh Duhamel (53) meint es mit seinen Weltuntergangsplänen offenbar richtig ernst: In der Online-Show "The Shawn Ryan Show" betonte der Schauspieler jetzt, er sei bereits "zu 72 Prozent" bereit für die Apokalypse und verriet dabei pikante Details aus seinem Survival-Alltag. In Minnesota hat sich Josh dafür ein abgelegenes "Doomsday Cabin" aufgebaut, fernab vom Trubel Hollywoods. Dort will er mit seiner Frau Audra Mari (32) und den Kindern notfalls komplett autark leben – inklusive eines geheimen Bunkers unter der Erde, wie er gegenüber dem Magazin People erklärte.

In der Show beschreibt Josh genau, worauf es seiner Meinung nach ankommt, wenn die Zivilisation zusammenbricht. "Das Erste, was du brauchst, ist Wasser", stellt er klar. Dafür setzt der "Transformers"-Star auf eigene Stromquellen wie Solarenergie und eine Pumpe, die das Wasser aus dem Boden holt. Außerdem rät der Schauspieler allen Gleichgesinnten, sich mit Waffen auszustatten: Er selbst listet in der Sendung unter anderem Gewehre, mehrere Glock-Pistolen, Schrotflinten und sogar eine Armbrust auf. Zusätzlich legt Josh Wert darauf, fischen und jagen zu können – Fähigkeiten, die für ihn zu einem kompletten Überlebensplan dazugehören. Auf seinem Grundstück in Minnesota, das er schon vor über zehn Jahren gekauft hat, baut er Stück für Stück ein möglichst unabhängiges Refugium auf, inklusive eines Schiffscontainers, den er unter die Erde bringen und mit einem Schuppen tarnen will: "Du gehst in den Schuppen, steigst runter in das Ding und hast diesen ganzen Bunker", erklärt er.

"Ich glaube nicht, dass wir in einer akuten Situation sind, in der wir uns unbedingt auf den Weltuntergang vorbereiten müssen, aber es ist gut, ein paar dieser Fähigkeiten zu haben", sagt Josh in der Show. Den einstigen Zombie-Ängsten des Schauspielers sind inzwischen eher Sorgen um künstliche Intelligenz gewichen. Gleichzeitig ist das Leben abseits des Netzes für Josh auch ein Weg, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Er spricht davon, wieder Dinge mit den eigenen Händen tun zu wollen und die Ruhe mit seiner Familie zu genießen. Mit Audra, mit der er seit 2022 verheiratet ist, verbringt er dort Zeit mit Sohn Shepard und der kleinen Tochter Rocca de Leon. Aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Fergie (51) hat Josh zudem Sohn Axl, mit dem er sich ebenfalls gerne in die Natur zurückzieht und so ein Familienleben fernab vom Rampenlicht pflegt.

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Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

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Instagram / audramari Josh Duhamel mit Tochter Rocca de Leon, Mai 2026

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Instagram / joshduhamel Josh Duhamel mit seinem Sohn Axl