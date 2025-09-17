Josh Duhamel schwärmt: Vatersein ist das größte Abenteuer

Josh Duhamel (52) könnte nicht glücklicher mit seinem Leben als zweifacher Vater sein. Bei der Premiere seines neuen Films "London Calling" in Los Angeles sprach der Schauspieler am Montag mit People über das turbulente, aber wunderschöne Vatersein. Besonders sein jüngster Sohn Shepherd, 20 Monate alt, sorgt derzeit für jede Menge Trubel. Der kleine Wirbelwind, den Josh mit seiner Frau Audra Mari (31) großzieht, steckt mitten in den berüchtigten "Terrible Twos" und hat bereits die ersten heftigen Wutanfälle. "Oh, er ist schon vollkommen in dieser Phase", erzählt Josh lachend und betont: "Aber ich liebe es. Ich liebe jede Phase." Shepherd teilt außerdem eine große Begeisterung für Autos, ganz wie sein Großvater mütterlicherseits, und beobachtet gerne seinen älteren Bruder Axl Jack beim Fußballspielen.

Axl, der zwölfjährige Sohn aus Joshs früherer Ehe mit der Sängerin Fergie (50), hat jedoch ganz andere Interessen. Für das Showbusiness zeigt er bisher wenig Ambitionen, stattdessen dreht sich bei ihm gerade alles um Fußball und Basketball. "Er ist komplett auf Fußball fokussiert", meinte Josh dazu. Der stolze Papa genießt die Unterschiedlichkeit seiner beiden Söhne und bewundert, wie sehr sich ihre Persönlichkeiten voneinander unterscheiden. Gleichzeitig offenbarte er, dass er das Vatersein mit all seinen Herausforderungen und Meilensteinen in vollen Zügen liebt. Auch über mögliche Familienerweiterungen sprach der Schauspieler und versicherte, dass sowohl er als auch seine Frau Audra für weiteren Nachwuchs offen wären. "Hoffentlich ein Mädchen, vielleicht wird’s auch ein Junge. Wir werden sehen", verriet er optimistisch.

Josh und Audra hatten im September 2022 geheiratet und feierten vor Kurzem ihren dritten Hochzeitstag. Wie sehr sie ihre kleine Familie liebt, zeigt Audra auch regelmäßig in sozialen Medien, zuletzt mit einem süßen Bild ihres Sohnes Shepherd. Die beiden scheinen ein eingespieltes Team zu sein, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Josh, der bekannt dafür ist, trotz Hollywood-Ruhm bodenständig zu bleiben, hat sich in der Vergangenheit immer wieder über die Vorzüge des Vaterseins geäußert. Neben seiner Familie findet der Schauspieler aber auch in seiner Karriere weiterhin Erfüllung, doch nichts scheint für ihn den Zauber des Alltags mit seinen geliebten Kindern übertreffen zu können.

