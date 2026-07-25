Heidi Klums Schwager Bill zeigt sich als ihr Doppelgänger

Auf diesem roten Teppich musste so mancher doppelt hinschauen: Bei der Premiere der dritten Staffel ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" sorgt Bill Kaulitz (36) an der Seite seines Zwillingsbruders und Heidi Klums (53) Ehemann Tom Kaulitz (36) für einen echten Doppelgänger-Moment. Der Tokio Hotel-Frontmann erscheint im durchsichtigen Kleid über schwarzen Shorts, dazu kniehohe Boots, blonde Wellen und Pony – ein Look, der stark an Schwägerin Heidi erinnert. Fans verwechselten den Sänger auf den ersten Blick mit dem Model und machten die lustige Verwirrung schnell im Netz zum Thema.

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte dabei ein Austausch, den Heidi später in ihrer Instagram-Story teilte. Sofía Vergara (54) hatte ihr ein Foto von Bill und Tom geschickt und dazu geschrieben: "Er ist dein Zwilling, nicht seiner." Heidi stimmte dem lachend zu und erklärte laut ihrem geposteten Chat: "Ja, das stimmt. Er hat sich in den letzten Jahren in mich verwandelt, aber ich nehme es als Kompliment." Auch unter Bills eigenem Beitrag häuften sich ähnliche Reaktionen. Dort scherzten Nutzer etwa: "Oh, Heidi war auch da! LOL", während andere Kommentare wie "Heidis Schwester?" oder "Heidi und Tom, wie schön" lauteten.

Heidi und Bill verbindet ohnehin eine besonders enge Beziehung. Zu seinem und Toms 35. Geburtstag im Jahr 2024 bezeichnete sie die Zwillinge als die "Lieben meines Lebens". Heidi ist seit 2019 mit Tom verheiratet, der 16 Jahre jünger ist als sie. Gegenüber Glamour Germany sprach das Model offen über den Altersunterschied: "Ich bin 50 und nicht mehr 20. Ich bin kein junges Mädchen, das noch keine Erfahrungen gemacht hat oder keine Ahnung vom Leben hat. Die Zeit wird für mich nicht stillstehen, und Tom wird mich nie einholen. Ich werde immer 16 Jahre älter sein, und das ist mir bewusst."

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast, Berlin, 22.07.2026