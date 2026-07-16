Usher zeigt bei Chris Brown-Tour seinen blanken Hintern

Auf seiner gemeinsamen Tour mit R&B-Star Chris Brown (37) hat Usher (47) jetzt für einen viralen Moment gesorgt: Bei einem Auftritt in Maryland zeigte der Sänger während einer sinnlichen Bühnenperformance kurzerhand seinen nackten Po. Ein Video des Moments verbreitet sich seitdem rasant auf TikTok. Darauf ist zu sehen, wie Usher aus einem Bühnenbett aufsteht, sich die Hose hochzieht – und dabei für einen kurzen Augenblick blankzieht.

Im Anschluss setzt der Musiker seine Performance mit einigen Klimmzügen fort, während das Publikum jubelt. Das Bett-Setting gehört laut TMZ zur Inszenierung seines Songs "Seduction", bei dem Usher gemeinsam mit einer Tänzerin eine verführerische Szene nachstellt. Doch nicht nur Usher sorgt auf der Tour für Gesprächsstoff. Auch Chris Brown heizt dem Publikum mit körperbetonten Einlagen ein und holte bei dem Konzert in Maryland unter anderem eine Zuschauerin für eine besonders intime Tanzeinlage auf die Bühne.

Während Usher mit seiner freizügigen Performance viral geht, machte Chris Brown zuletzt auch abseits der Bühne von sich reden: Wegen einer brutalen Hundeattacke auf seine ehemalige Haushälterin wurde der Sänger von einer Jury in Los Angeles zu einer Schadenersatzzahlung von umgerechnet etwa 11,5 Millionen Euro verurteilt. Auf die gemeinsame Tour mit Usher hatte das Urteil allerdings keine Auswirkungen.

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Getty Images Usher, Sänger

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Getty Images Usher performt im März 2025 in London

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025