Erneut Einbrecherin vor Chris Browns L.A.-Villa festgenommen

Neue Schrecksekunde für Chris Brown (37) in Los Angeles: Vor der Luxusvilla des Sängers ist erneut eine Person festgenommen worden. Wie das US-Portal TMZ berichtet, rückte die Polizei am Montagabend gegen 17.55 Uhr zu dem Anwesen in Tarzana aus, nachdem über den Notruf ein möglicher Einbruch gemeldet worden war. Der Anrufer schilderte, eine Frau sei auf das Gelände des rund 3,8 Millionen Dollar teuren Hauses eingedrungen. Beamte der LAPD trafen kurz darauf am Tor der Immobilie ein und nahmen die Verdächtige wegen Hausfriedensbruchs fest. In das Innere der Villa soll sie nach Angaben der Polizei allerdings nicht gelangt sein.

Nach Informationen des Portals war der Einsatz als möglicher Einbruch mit einer unbekannten Tatverdächtigen gestartet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau sich unbefugt auf dem Grundstück des Musikers aufhielt. Insgesamt waren Einsatzkräfte fast eine Stunde an der Adresse des Stars beschäftigt, um die Situation zu klären und sicherzustellen, dass sich niemand im Gebäude befand. Chris selbst befand sich nach bisherigen Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im direkten Geschehen.

In der Vergangenheit kam es vor dem Haus des Sängers in Tarzana zu mehreren Zwischenfällen mit Fremden. Bereits vor rund einem Monat wurde die Polizei zu Chris' Haus gerufen, nachdem dort eine Schießerei gemeldet worden war. Damals hatte eine Frau den Notruf gewählt und angegeben, dass ein Mann auf ihr Auto geschossen habe. Der Verdächtige wurde damals vor Ort festgenommen.

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ActionPress Chris Brown im April 2024

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown im März 2024