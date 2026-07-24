Nach der Klub-Prügelei: Chris Brown bekennt sich schuldig

Rund eineinhalb Jahre nach einer wilden Nacht im Londoner Szene-Klub Tape stand Chris Brown (37) nun in der britischen Hauptstadt vor Gericht – und legte ein Geständnis ab. Der R&B-Star bekannte sich am Southwark Crown Court schuldig wegen Rauferei, im juristischen Sinne "Affray". Zuvor war der Musiker in einem hellbraunen Anzug, mit goldgeränderten Sonnenbrillen und Baseballcap von Securitys begleitet am Gericht erschienen, wo bereits etliche Fans auf ihn warteten. Wie unter anderem BBC News und ITV News berichten, winkte der Sänger den wartenden Anhängern zu, während im Hintergrund seine Songs liefen und Plakate mit seinem Namen in die Höhe gehalten wurden. Die eigentliche Anhörung dauerte nur wenige Minuten – doch die Vorwürfe, um die es ging, hatten es in sich.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Auseinandersetzung in der Nacht zum 19. Februar 2023 in dem privaten Members-Klub in Londons Edelviertel Mayfair. Dort soll es im Rahmen der "Dirty Martini"-Clubnacht zu einer Konfrontation zwischen Chris, seinem Umfeld und Abraham Diaw gekommen sein. Dem Mann wurde laut Gerichtsunterlagen vorgeworfen, mit einer Flasche mehrfach geschlagen sowie anschließend getreten und geschlagen worden zu sein. Zunächst waren gegen den Sänger deutlich schwerere Vorwürfe erhoben worden: Er sollte sich wegen Körperverletzung mit tatsächlicher Verletzungsfolge, versuchter schwerer Körperverletzung und des Besitzes einer Flasche als mutmaßlicher Waffe verantworten. Diese Anklagepunkte wurden nun fallengelassen, nachdem Chris und sein Mitangeklagter, sein Vocal-Coach und Rapper Omololu Akinlolu, der als Hoody Baby auftritt, sich jeweils des Tatbestands der Rauferei schuldig bekannten. Das Strafmaß für beide soll am 26. Oktober verkündet werden.

Für Chris ist es nicht das erste Mal, dass sein Privatleben und juristische Probleme weltweit Schlagzeilen machen. Der US-Star wurde bereits in der Vergangenheit verurteilt, nachdem er sich im Fall einer schweren Körperverletzung an seiner damaligen Freundin Rihanna (38) schuldig bekannt hatte und später wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen zeitweise im Gefängnis saß. Trotz dieser Vorgeschichte begleitet ihn eine treue Fanbase: Auch jetzt versammelten sich Unterstützer vor dem Gerichtsgebäude, spielten seine Musik und riefen ihm Sätze wie "I love you Chris" zu, wie ITV News berichtet. Der Sänger selbst konzentriert sich neben den laufenden Verfahren weiterhin auf seine Karriere, nimmt neue Songs auf und steht regelmäßig auf Bühnen rund um den Globus, während ihn auf Reisen oft ein enges Team aus Freunden und Mitarbeitern begleitet.

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Getty Images Chris Brown, Sänger

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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Chris Brown und Rihanna im Jahr 2008