Laut Tommy Fury führte Alkoholsucht zur Molly-Mae-Trennung

Im Sommer 2024 wurde noch heiß über die Trennungsgründe diskutiert: Jetzt hat der britische Profiboxer Tommy Fury (25) endgültig mit den Gerüchten aufgeräumt und die wahren Gründe für die turbulente Trennung von seiner Verlobten Molly-Mae Hague (25) enthüllt. In einem Interview mit dem Magazin Men's Health sprach der Sportler offen darüber, wie eine schwere Zeit in seinem Leben die Beziehung belastet hatte. Nach einer Boxverletzung im Jahr 2019, bei der alle Bänder seiner Hand rissen, sei er alkoholabhängig geworden, was letztendlich das Aus für die Partnerschaft bedeutete. "Ich konnte nicht mehr der Partner sein, der ich sein wollte", erklärte Tommy. Gerüchte über angebliche Affären bezeichnete er als "vollkommenen Blödsinn" und betonte, dass Molly-Mae dies bestätigen könne.

Allerdings habe die Flut an negativen Schlagzeilen in den letzten sechs Monaten die Situation zusätzlich erschwert: "Jeden Tag stand in den Zeitungen: 'Betrüger, Betrüger, Betrüger; er hat mit dieser Frau geschlafen, er hat mit jener Frau geschlafen.'" Die meiste Zeit sei dieser Trubel für ihn zwar ein Randthema gewesen, da seine persönlichen Probleme im Vordergrund standen, das Ganze hallte aber unangenehm nach. Während der Genesung von einer rekonstruktiven Operation, die nach dem "besten Jahr, das ich je hatte", wie er betonte, im Jahr 2023 stattfand, war seine "mentale Gesundheit am Boden". Er verfiel dem Alkohol. Seine Alkoholprobleme, so Tommy, seien also der Hauptgrund für die Trennung gewesen. "Ich habe nur für das Training und meine Familie gelebt, und das wurde mir alles weggenommen", erinnerte sich der Boxer im Interview. Die Endorphine, die ihm das Training bescherte, habe er mit der zunächst positiveren Stimmung nach dem Konsum von Alkohol ersetzen wollen.

Molly-Mae und Tommy galten seit ihrer Zeit bei Love Island als eines der beliebtesten Paare der britischen Reality-TV-Szene. Gemeinsam ziehen sie seit Anfang 2023 ihre Tochter Bambi auf. In Interviews hat Molly-Mae immer wieder über ihren Kinderwunsch gesprochen und betont, wie sehr ihr die Familie am Herzen liegt. Für Tommy war seine Karriere als Boxer stets ein wichtiger Lebensinhalt, doch bereits in der Vergangenheit hat er über den Druck, der mit seinem Beruf einhergehe, gesprochen. Mit seiner Ex-Verlobten, die sich selbst als Social-Media-Star einen Namen gemacht hat, war er schon seit ihrer Teilnahme an der TV-Show zusammen. Dort haben sich die beiden im Jahr 2019 Hals über Kopf ineinander verliebt. Insidern zufolge rücken die beiden ihre Rolle als Eltern unabhängig von der schweren Trennung wieder in den Vordergrund. Inzwischen kursieren sogar wieder Gerüchte über ein Liebes-Comeback der beiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury, Boxprofi

Anzeige Anzeige