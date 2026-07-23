Offiziell: Michelle Mišić bestätigt ihre Trennung von Maki

Nach dem Skandal rund um die Realityshow "Bad Boyfriends" macht Michelle Mišić es offiziell. Die Beziehung zu Mladen "Maki" Doric ist vorbei. Die Teilnahme an der Show hatte für das Paar mit einem schweren Vertrauensbruch geendet: Bei einer Handydurchsuchung entdeckte Michelle ein Nacktfoto und ein Nacktvideo auf dem Smartphone ihres Partners. Zudem kam heraus, dass Maki eine Instagram-Affäre geführt hatte. In einem emotionalen Instagram-Reel zeigt die Reality-Bekanntheit nun Tränen, gemeinsame Erinnerungen und Chatnachrichten ihres Ex-Partners – und macht damit deutlich: Zwischen ihr und Maki gibt es kein Zurück. Viele Fans hatten sich nach dem Beziehungsdrama in der Show bereits gefragt, ob die beiden trotz allem noch zusammen sind. Jetzt liefert Michelle die Antwort.

In ihrem emotionalen Reel schreibt Michelle: "Du hast also die mutigste Entscheidung deines Lebens getroffen: Du hast dich getrennt und dich selbst gewählt. Und es fühlt sich einfach großartig an." In einem längeren Statement spricht sie über die schwere Zeit nach der Trennung und darüber, wie sie gelernt habe, für sich selbst einzustehen. Sie erklärt, dass sie stark geworden sei, weil sie es musste – und dass ihr Freunde und Familie dabei geholfen hätten. "Stark zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Stark zu sein bedeutet manchmal, trotz der Angst den Schritt in ein neues Leben zu wagen", schreibt sie.

In ihrem Beitrag richtet sich die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit außerdem an Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. "Ich weiß, wie oft ich dachte, ich schaffe es nicht – aber here I am und an alle, die sich in der Situation wiedererkennen: Ihr schafft das auch", heißt es in ihrem Post. Michelle betont, dass es wichtig sei, sich selbst wählen und einen Neuanfang wagen zu dürfen – auch wenn das Unbekannte manchmal beängstigender erscheine als das Vertraute. Dass viele sie aktuell als starke Frau bezeichnen, bedeutet ihr nach eigenen Worten viel: Es bedeute ihr "mehr, als man vielleicht denkt".

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / maki8.0.8 Michelle Mišić und Mladen Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Stars

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"