"X-Men": Kevin Feige jagt Adam Driver seit Jahren vergeblich

Es ist offenbar eine Art Running Gag bei Marvel geworden: Marvel-Chef Kevin Feige (53) will Schauspieler Adam Driver (42) schon seit Jahren für eine Rolle im Marvel-Universum gewinnen – doch der Star lehnt jedes Mal wieder ab. Im Podcast "Happy Sad Confused" sprach Feige jetzt offen darüber, wie sich die Situation zwischen ihm und dem Schauspieler entwickelt hat. "Es ist kein Geheimnis, dass wir [mit Adam] zusammenarbeiten würden. Aber es ist zur Tradition geworden, mit ihm zu zoomen – und dann lehnt er ab. Das ist eine langjährige Tradition", so Feige.

Trotz der wiederholten Absagen kursieren aktuell hartnäckige Gerüchte, dass Adam möglicherweise doch noch den Weg ins Marvel-Universum finden könnte. Im Zusammenhang mit dem geplanten X-Men-Reboot wird er angeblich für Rollen wie Magneto oder Mister Sinister gehandelt. Kevin betonte dabei, dass der Schauspieler bei ihren Gesprächen stets höflich und offen agiere: "Er könnte nicht zuvorkommender sein. Er ist in der Regel offen darüber, wie er sich fühlt." Das Reboot soll unter der Regie von Jake Schreier entstehen, mit einem Drehbuch von Lee Sung Jin und Joanna Calo.

Mit dem X-Men-Reboot plant Marvel einen echten Neustart: Eine komplett neue Generation von Mutanten-Darstellern soll das Franchise übernehmen, nachdem die bisherigen Schauspieler aus der Fox-Ära im Film "Avengers: Doomsday" verabschiedet werden. Möglich wurde dies durch die Übernahme von 21st Century Fox durch Disney im Jahr 2019. Regisseur Jake Schreier, der zuletzt mit "Thunderbolts*" sein erstes Marvel-Projekt umsetzte, sprach gegenüber dem Magazin Empire über seine Learnings für das kommende Großprojekt: "Die größte Lernkurve war für mich die Proportion zwischen Action und den emotionaleren, charaktergetriebenen Szenen." Ob Adam dabei am Ende wirklich Teil des neuen X-Men-Ensembles sein wird, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Adam Driver, Filmstar

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©Twentieth Century Fox / ActionPress Michael Fassbender als Magneto in "X-Men: Apocalypse"

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Getty Images Adam Driver im September 2022