Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Kris Jenner
Kris Jenner teilt rührende Bilder zum Geburtstag von Mama MJ

Kris Jenner teilt rührende Bilder zum Geburtstag von Mama MJ

- Louisa Riepe
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Es ist ein emotionaler Tag für Kris Jenner (70): Die Reality-TV-Ikone hat am Sonntag, dem 26. Juli, auf Instagram den Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter Mary Jo (†91) gefeiert – nur zehn Tage nach deren Tod mit 91 Jahren. In einem bewegenden Post teilte Kris mehrere private Schnappschüsse, auf denen sie mit MJ und ihren Töchtern Kim Kardashian (45), Kendall Jenner (30) und Khloé Kardashian (42) zu sehen ist. Zu der Bilderreihe schrieb sie kurz und knapp: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Mommy. Ich liebe dich."

Auf den Fotos, die Kris veröffentlichte, trägt MJ auf einem Bild eine bunte Blütenjacke und lächelt direkt in die Kamera. Ein weiteres Foto zeigt Mutter und Tochter an einem Tisch einander zugewandt, ein anderes fängt eine innige Umarmung der beiden ein. In weiteren Aufnahmen stehen sie Arm in Arm vor der Kamera, später ist die ganze Großfamilie zu sehen – darunter Kim, Kendall und Khloé –, die sich zu MJ versammelt hat. Auf einem Bild hält die Matriarchin ein Peace-Zeichen in die Kamera, umringt von ihren Liebsten. Auch Kim ehrte ihre Großmutter zum himmlischen Geburtstag mit einer eigenen Instagram-Hommage und nannte sie darin ihre "beste Freundin" und "Gossip-Buddy".

Erst vor wenigen Tagen hatte Kris den Tod ihrer Mutter öffentlich gemacht. In einem langen Instagram-Post schrieb sie damals: "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mommy MJ genommen." Dazu sagte sie auch: "Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie tief der Schmerz des Abschieds ist."

Kris Jenner und ihre Mutter MJ posieren
Instagram / krisjenner
Kris Jenner und ihre Mutter MJ posieren
Mary Jo posiert
Instagram / krisjenner
Mary Jo posiert
Mary Jo posiert
Instagram / krisjenner
Mary Jo posiert
Wie findet ihr Kris’ schlichten Gruß?
In diesem Artikel