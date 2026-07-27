Kris Jenner teilt rührende Bilder zum Geburtstag von Mama MJ

Es ist ein emotionaler Tag für Kris Jenner (70): Die Reality-TV-Ikone hat am Sonntag, dem 26. Juli, auf Instagram den Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter Mary Jo (†91) gefeiert – nur zehn Tage nach deren Tod mit 91 Jahren. In einem bewegenden Post teilte Kris mehrere private Schnappschüsse, auf denen sie mit MJ und ihren Töchtern Kim Kardashian (45), Kendall Jenner (30) und Khloé Kardashian (42) zu sehen ist. Zu der Bilderreihe schrieb sie kurz und knapp: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Mommy. Ich liebe dich."

Auf den Fotos, die Kris veröffentlichte, trägt MJ auf einem Bild eine bunte Blütenjacke und lächelt direkt in die Kamera. Ein weiteres Foto zeigt Mutter und Tochter an einem Tisch einander zugewandt, ein anderes fängt eine innige Umarmung der beiden ein. In weiteren Aufnahmen stehen sie Arm in Arm vor der Kamera, später ist die ganze Großfamilie zu sehen – darunter Kim, Kendall und Khloé –, die sich zu MJ versammelt hat. Auf einem Bild hält die Matriarchin ein Peace-Zeichen in die Kamera, umringt von ihren Liebsten. Auch Kim ehrte ihre Großmutter zum himmlischen Geburtstag mit einer eigenen Instagram-Hommage und nannte sie darin ihre "beste Freundin" und "Gossip-Buddy".

Erst vor wenigen Tagen hatte Kris den Tod ihrer Mutter öffentlich gemacht. In einem langen Instagram-Post schrieb sie damals: "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mommy MJ genommen." Dazu sagte sie auch: "Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie tief der Schmerz des Abschieds ist."

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Mutter MJ posieren

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Instagram / krisjenner Mary Jo posiert

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Instagram / krisjenner Mary Jo posiert