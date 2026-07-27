Autoscheibe eingeschlagen: Timo Werners Ehefrau rettet Hund

Paula Werner hat am Wochenende im Stanford Shopping Center im kalifornischen Palo Alto einen Hund aus einem überhitzten Auto gerettet. Die Ehefrau des Fußballers Timo Werner (30) entdeckte auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums einen hechelnden Hund, der bei rund 30 Grad Außentemperatur in einem Wagen eingeschlossen war. Die 25-Jährige zögerte nicht lange und schlug kurzerhand die Scheibe auf der Beifahrerseite ein, um das Tier zu befreien. Auf Instagram teilte sie einen kurzen Clip des hechelnden Hundes und ein Foto des eingeschlagenen Autofensters – und richtete eine klare Botschaft an alle Tierhalter. "Lasst eure Tiere niemals im Sommer im Auto zurück!", forderte sie in ihrer Story auf der Plattform: "Gott sei Dank haben wir ihn gerettet."

Schon zuvor hatte Paula in ihrer Instagram-Story ihrem Unverständnis Luft gemacht. "Wie in aller Welt kann man bloß einen Hund bei 30 Grad Außentemperatur im Auto lassen?", schrieb sie entsetzt. Ob sie anschließend noch auf die Besitzer des Wagens traf und wie es mit dem Tier danach weiterging, ließ die gebürtige Dresdnerin offen. Während Paula also Heldenhaftes leistete, erlebte ihr Mann Timo gleichzeitig sportliches Pech: Beim Spiel seiner Mannschaft San José Earthquakes gegen LA Galaxy vergab er in der Nachspielzeit einen Elfmeter, der seinen Club zum Sieg hätte bringen können. Die Partie endete 1:1.

Das Paar lebt erst seit einigen Monaten in Kalifornien. Timo wechselte zu Beginn des Jahres zu den San José Earthquakes, nachdem er zuvor viele Jahre für RB Leipzig gespielt und sich dort zur Vereinslegende entwickelt hatte. Beim offiziellen Abschied in Leipzig überraschte der Stürmer die Fans noch mit einer sehr persönlichen Neuigkeit: Er verkündete in der Red Bull Arena bewegt, dass seine Tochter wenige Tage zuvor zur Welt gekommen sei. Die gemeinsame Tochter kam im Februar noch in der sächsischen Stadt zur Welt, bevor die Familie schließlich in ihre neue Heimat an der US-Westküste zog.

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Instagram / timowerner Timo Werner mit seiner Freundin Paula Lense, Dezember 2023

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Instagram / paulablense Timo Werner und Paula Lense

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Nelson Almeida/AFP/Getty Images Timo Werner beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden