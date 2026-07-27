Teenager bedrohte Influencerin Sophie Guidolin mit Messer

Was eigentlich ein fröhlicher Anlass sein sollte, endete für Fitness-Influencerin Sophie Guidolin (37) in einem Albtraum. Bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Ryder tauchten am Wochenende mehrere Teenager auf, die niemand eingeladen hatte. Einer der Eindringlinge, ein 15-Jähriger, soll ihr gegenüber ein Messer gezogen haben – und das war noch nicht alles. Laut Sophie habe der Jugendliche währenddessen telefoniert und die Person am anderen Ende der Leitung habe damit gedroht, ihr Haus zu beschießen. Hinzu kam die Androhung einer Gruppenvergewaltigung, als die Influencerin die Ungebetenen aufforderte zu gehen. Die 37-Jährige schilderte das Erlebnis nun in einem Instagram-Post und machte ihre Follower damit auf den erschreckenden Vorfall aufmerksam.

Sophie zufolge versuchten die Jugendlichen zunächst, auf die Feier zu gelangen. "Sie wollten reinkommen – Ryder kannte sie nicht und versuchte, sie zum Gehen aufzufordern. Sie weigerten sich und fingen an, auf der Straße herumzuschreien, also ging ich raus und bat sie zu gehen – dann versuchten sie, über mich herzufallen... falsche Frau, Alter", schrieb Sophie in ihrem Post. Die Eindringlinge sollen zudem erheblichen Schaden an ihrem Eigentum angerichtet haben. Die Polizei habe sie bereits eingeschaltet: "Der Polizeibericht ist längst erstellt und ich werde Anzeige erstatten für die absolut schrecklichen, abscheulichen Drohungen, die auf Kamera festgehalten wurden", erklärte sie. Glücklicherweise sollen Sicherheitskameras rund um ihr Haus den gesamten Vorfall aufgezeichnet haben.

Für Sophie ist dieser Vorfall ein weiterer Schicksalsschlag in einer bereits schwierigen Zeit. Im Jahr 2023 erlitt die Australierin eine Totgeburt ihres fünften Kindes, einer Tochter namens Pixie. Nur wenige Wochen nach diesem tragischen Verlust trennte sie sich von ihrem damaligen Partner. Zuletzt machte ihr auch ihre Gesundheit zu schaffen: Nachdem der ehemalige Tropensturm Alfred die Küste von Queensland traf und ihr Haus an der Gold Coast beschädigte, wurde sie mit gesundheitlichen Problemen infolge von Schwarzschimmel-Exposition ins Krankenhaus eingeliefert. Während ihr Zuhause saniert wurde, musste sie nach eigenen Angaben rund 2.300 Euro pro Woche für Miete aufbringen.

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Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin, Influencerin

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Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin mit Sohn Ryder, Juli 2026

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