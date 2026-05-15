Fünfte Staffel von "Bridgerton" kommt schneller als erwartet

Gute Neuigkeiten für alle "Bridgerton"-Fans: Netflix hat auf seiner Upfront-Präsentation, bei der Serien und Filme bekannt gegeben werden, eröffnet, dass die fünfte Staffel der beliebten Erfolgsserie bereits 2027 erscheinen wird. Das ist ein echter Rekord für die Show, denn damit liegen zwischen Staffel vier und Staffel fünf weniger als zwei Jahre – so wenig Zeit wie nie zuvor seit dem Start der Serie im Jahr 2020. Staffel vier war erst im Januar angelaufen. Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht diesmal Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (30), die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes John Stirling eine neue Liebe entdeckt: Michaela Stirling, verkörpert von Masali Baduza (30).

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel, die auf dem Roman "When He Was Wicked" von Julia Quinn basiert, laufen bereits. Showrunnerin Jess Brownell verriet gegenüber Netflix Tudum, was Fans von Francescas Liebesgeschichte erwarten dürfen: "Mehr als je zuvor wird es in Staffel fünf um Sehnsucht gehen." Brownell betonte außerdem die besondere Bedeutung dieser Romanze für die Serie: "Eine ganze Bridgerton-Staffel über eine sapphische Beziehung [Anm. d. Red.: sexuelle Beziehung zwischen Frauen] zu machen, fühlt sich riesig an." Auch die beiden Hauptdarstellerinnen sind von ihren Rollen begeistert. Dodd erklärte gegenüber Tudum, dass queere Liebesgeschichten aus Periodendramen "traditionell ausgeschlossen worden sind", queere Menschen aber "immer existiert haben und immer existieren werden". Baduza ergänzte: "Was wir wirklich erreichen wollen, ist, eine realistische Sicht auf queere Liebe auf dem Bildschirm zu zeigen und ihr ein Happy End zu geben."

"Bridgerton" ist seit seinem Debüt im Dezember 2020 eine der meistgesehenen Serien auf Netflix. Die aufwendige Regency-Kostümdramedy basiert auf den Romanreihen von Julia Quinn und folgt den Geschwistern der "Bridgerton"-Familie auf der Suche nach Liebe. Bereits in früheren Staffeln hatte die Serie queere Themen aufgegriffen – so erkundete etwa Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), seine queere Identität. Mit Staffel fünf rückt dieses Thema nun erstmals vollständig ins Zentrum einer Hauptromanze.

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris