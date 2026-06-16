Nach Nahtoderfahrung meldet sich Simone Biles aus Belize

Turnlegende Simone Biles (29) hat sich auf Instagram bei ihren Fans gemeldet – und dabei sowohl für Aufregung als auch für Beruhigung gesorgt. Die 29-jährige Olympiasiegerin hatte vor Kurzem auf der Plattform ein Foto gepostet, das mehrere Krankenhausbänder an ihrem Arm zeigte. Dazu schrieb sie in ihren Instagram Stories, dass "fast zu sterben" nicht auf ihrer "Bingo-Karte" gestanden habe. Nun reist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonathan Owens (30) nach Belize und gewährt in einem Tag-in-meinem-Leben-Video einen Einblick in den Urlaub – von der Morgenroutine über den Weg durch den Flughafen bis hin zur Ankunft auf der Insel.

In der Kommentarspalte unter ihrem Belize-Video meldete sich ein Fan mit den Worten: "Haben nie ein Update zur Nahtoderfahrung bekommen." Simone antwortete daraufhin schlicht: "Noch nicht bereit, darüber zu sprechen." Gegenüber dem Magazin People hatten ihre früheren Instagram-Stories bereits etwas mehr Einblick gegeben: "Das war eine der, wenn nicht die erschreckendste Erfahrung meines Lebens. Vor allem, weil Jonathan gerade in Indy für die Trainingseinheiten war", hatte sie damals geschrieben und ergänzt: "Ich werde es früher oder später erklären." Außerdem bedankte sich die Sportlerin bei ihrem engen Umfeld, das sich gemeldet, sie besucht oder Blumen geschickt hatte. Fotos von Blumensträußen und ein Bild mit ihren zwei Hunden im Bett rundeten die persönliche Botschaft ab.

Jonathan, der Ehemann der Turnerin, ist NFL-Spieler und hat zuletzt einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts unterzeichnet. Simone und Jonathan haben im April 2023 geheiratet. Die gebürtige Amerikanerin gilt als eine der erfolgreichsten Turnerinnen aller Zeiten und hat bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 erneut Goldmedaillen gewonnen. Privat hält sie sich in der Regel bedeckt, wie sie auch in ihrer jüngsten Nachricht betonte: "Normalerweise teile ich solche Dinge nicht, weil ich Privatsphäre schätze."

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Getty Images Simone Biles zeigt ihre Paris-2024-Olympiamedaillen

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Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Mai 2025

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Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid