Gesundheitsvorfall: Simone Biles erholt sich mit ihrem Mann

Turnstar Simone Biles (29) und ihr Ehemann Jonathan Owens (30) gönnen sich derzeit eine Auszeit. Nur wenige Tage nachdem sie ihre Fans mit einem schweren Gesundheitsschreck in Sorge versetzt hatte, verreiste die 29-jährige Olympiasiegerin mit ihrem Mann in den Urlaub. Auf Instagram teilte sie am 13. Juni ein Foto des gemeinsamen Designergepäcks von Goyard und Louis Vuitton und schrieb dazu: "Eine Baecation ist nötig." Wenig später postete sie ein Bild vom türkisfarbenen Meer und ließ ihre Follower wissen: "Bitte nicht stören, danke schön." Beim gemeinsamen Dinnerdate kuschelte das Paar eng aneinander und hielt den Moment in einem Selfie fest.

Die Reise kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Turnerin, die in der vergangenen Woche einen ernsten Eingriff im Krankenhaus hatte. Ihren Followern hatte sie damals mitgeteilt, dass sie sich in der Woche nach dem Vorfall im Bett ausruhen musste. Nähere Details zu ihrer Erkrankung nannte sie bislang nicht. Ihr Mann Jonathan war zum Zeitpunkt der Krankenhauseinlieferung in Indianapolis – er hat in diesem Jahr einen Vertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben und war gerade bei den Vorbereitungseinheiten des Teams. Jonathan hat sich bislang öffentlich nicht zu dem Gesundheitsvorfall seiner Frau geäußert.

Das Paar hatte sich 2020 über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt und nach drei Jahren Beziehung im Jahr 2023 geheiratet. Jonathan schwärmte erst vergangenes Jahr im Juli im Gespräch mit Us Weekly von seiner Rolle als Ehemann und Fan: "Ich habe viel besser gespielt, seitdem ich Simone kenne. Ich bin einfach fokussiert und konzentriert, und wenn man nach Hause kommt, über seinen Tag redet und mit den Hunden spielt – das ist einfach so unser Ding." Die beiden gelten als gegenseitige Unterstützer in ihren jeweiligen Sportkarrieren.

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Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, August 2025

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Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Mai 2025

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Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens beim Herren-Eiskunstlaufen bei den Winterspielen Milano Cortina 2026