Prinzessin Diana (†36) soll das schottische Schloss Balmoral nicht ausstehen haben können – zumindest legt das ein ehemaliger Mitarbeiter des Königshauses nahe. Darren McGrady, der als Hofkoch für die Royals tätig war, hat sich jetzt gegenüber Smooth Spins Casino zu den Gewohnheiten der verstorbenen Prinzessin geäußert. Demnach sei Diana alles andere als ein Naturmensch gewesen und habe das Leben in der schottischen Abgeschiedenheit dem quirligen Londoner Alltag niemals vorgezogen. Ihr liebstes Pflaster sei Kensington Palace gewesen, von wo aus sie shoppen und Freunde treffen konnte.

Darren beschreibt Diana als absolute Frühaufsteherin, die um 7 Uhr morgens auf den Beinen war und spätestens um 20 Uhr schlafen wollte. Auf Balmoral ließ sich dieser Rhythmus jedoch kaum einhalten. "Ihr Abendessen war um 18:30 Uhr, aber wenn die königliche Familie dinierte, konnte sie nicht essen oder zu ihrer gewohnten Zeit schlafen gehen", erklärte er. Oft seien die Royals erst gegen 23 Uhr zurückgekehrt, was Diana zum Warten zwang. Der Koch fasste es schlicht zusammen: "Sie mochte Balmoral überhaupt nicht." Stattdessen erinnert er sich an charmante Szenen aus dem Londoner Alltag der Prinzessin: Abends habe sie oft barfuß und im weißen Bademantel, mit noch nassen Haaren, in der Küche gestanden, um sich für ein schnelles Dinner vor dem Schlafengehen bereitzumachen.

Auch Dianas Verhältnis zur Natur und zu Pferden soll eher distanziert gewesen sein. "Sie war kein Outdoor-Mensch und kein Fan des Reitens, weil sie als Kind vom Pferd gefallen war", berichtete Darren. Dem Schloss blieb sie jedoch nicht gänzlich fern: Sie verbrachte mehrere Sommer auf Balmoral und besuchte das Anwesen erstmals im Mai 1981, noch vor ihrer Heirat mit König Charles (77). Damals war sie gerade 19 Jahre alt. Die Sommeraufenthalte auf dem schottischen Anwesen setzte sie in den 1980er-Jahren fort, bis ihre Trennung von Charles im Jahr 1992 dieses Kapitel beendete. Diana starb 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris.

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Getty Images Diana, Princess of Wales, trifft zum Costume Institute Ball im Metropolitan Museum of Art in New York ein

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Getty Images Darren McGrady, ehemaliger Koch der Queen

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Getty Images Prinzessin Diana, 1997