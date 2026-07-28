Das weiß man über den Cast der fünften "Bridgerton"-Staffel

Die Produktion zur fünften Staffel von Bridgerton ist bereits in vollem Gange – und langsam lichtet sich das Geheimnis rund um den Cast. Netflix hat bislang keine vollständige Besetzungsliste veröffentlicht, doch ein Blick auf die bisher bestätigten Namen gibt schon jetzt einen guten Überblick. Im Mittelpunkt der neuen Folgen, die voraussichtlich 2027 erscheinen werden, stehen Hannah Dodd (31) als Francesca Bridgerton und Masali Baduza (30) als Michaela Kilmartin. Francesca kehrt zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes John aus rein praktischen Gründen auf den Heiratsmarkt zurück. Doch dann taucht Michaela auf – Johns Cousine, die eigentlich nur das Anwesen Kilmartin in London betreuen soll – und bringt Francescas Pläne gehörig durcheinander.

Drei neue Gesichter stoßen zur Serienreihe dazu: Tega Alexander spielt den Casanova Christopher Anderson, Sohn von Lord Anderson. Jacqueline Boatswain übernimmt die Rolle von Michaelas Mutter Helen Stirling, und Gemma Knight Jones ist als Lady Elizabeth Ashworth zu sehen, eine alte Freundin Michaelas. Auf der Rückkehrer-Seite gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Showrunnerin Jess Brownell bestätigte gegenüber The Wrap, dass Adjoa Andoh (63) als Lady Danbury ein "großer Teil von Staffel 5" sein wird. Außerdem kehren aller Voraussicht nach Ruth Gemmell als Violet Bridgerton, Claudia Jessie (36) als Eloise sowie Emma Naomi und Martins Imhangbe als Ehepaar Mondrich zurück. Jonathan Bailey (38) will seinen Anthony ebenfalls nicht aufgeben – gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte er, es liege nicht in seiner Natur, sich einfach zu verabschieden. Weniger präsent sein wird hingegen Nicola Coughlan (39): Die Hauptdarstellerin der dritten Staffel verriet im Podcast "Dish", dass sie in den neuen Folgen nur noch eine kleinere Rolle spielen werde. Zu diesem "wirklich schönen Job" zurückzukommen, mache ihr trotzdem Freude, so Coughlan.

Nicht mehr dabei ist Victor Alli (31), dessen Figur John Stirling in der vierten Staffel stirbt. Offen bleibt außerdem, ob Daniel Francis als Lord Marcus Anderson zurückkehrt. Und dann ist da noch Phoebe Dynevor (31), die als Daphne Bridgerton die allererste Staffel geprägt hat: Bereits 2025 erzählte sie gegenüber The Direct, dass sich niemand von der Produktion bei ihr gemeldet habe – und das, obwohl Staffel vier zu diesem Zeitpunkt bereits gedreht wurde. Im April 2026 bekräftigte sie gegenüber Collider, dass sie jederzeit zurückkommen würde, wenn man sie fragen würde. "Der Anruf ist bis heute aber nicht gekommen", so Phoebe. Bekannt ist zudem, dass die Geschichte von Francesca und Michaela so angelegt ist, dass Francesca Gefühle entwickelt, die alles verändern könnten – eine Wendung, auf die viele Fans der Serie gespannt sein dürften.

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5

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Getty Images Tega Alexander bei der Europapremiere von "Sinners" im Cineworld Leicester Square, London, am 14. April 2025

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Liam Daniel / Netflix Hannah Dodd als Francesca Bridgerton, Victor Alli als John Stirling, Masali Baduza als Michaela in "Bridgerton" Staffel vier