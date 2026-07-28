Umstrittenes Erotik-Buch "Haunting Adeline" wird verfilmt

Nach Booktok-Hits wie Off Campus und Maxton Hall kommt auch der Bestseller "Haunting Adeline" auf die Leinwand – und das sorgt für heiße Debatten. Autorin H. D. Carlton (29) bestätigte auf TikTok, dass sich die Verfilmung des umstrittenen Dark-Romance-Romans bereits in Entwicklung befindet. Drehstart soll bereits im Oktober dieses Jahres sein, der fertige Film ist für 2027 geplant. Hinter dem Projekt steht Produzent und Regisseur Courtney Solomon, bekannt als Produzent der "After"-Reihe, der gemeinsam mit H. D. als Co-Regisseurin an dem Film arbeitet.

In einem Livestream ließ die Autorin laut der News-Plattform watson weitere Details zur Produktion durchsickern. Dabei machte sie deutlich, dass alle expliziten Szenen aus der Buchvorlage im Film erhalten bleiben sollen, da sie für sie "unverzichtbar" seien – eine Ansage, die in der Community für weiteren Diskussionsstoff sorgt. Zur Besetzung gibt es noch kaum Konkretes: Lediglich, dass die Hauptrolle der Adeline womöglich bereits vergeben sein könnte, deutete die Autorin an. Auf eine entsprechende Frage eines Fans antwortete sie: "Ich kann sagen, dass Zade und Sibby definitiv noch nicht gecastet wurden." Ob der Film im Kino oder für einen Streamingdienst produziert wird, ist bislang ebenso offen wie die Frage, ob auch der Nachfolgeband "Hunting Adeline" adaptiert werden soll.

"Haunting Adeline" erschien 2021 und erzählt die Geschichte der Schriftstellerin Adeline Reilly, die nach dem Erbe des Hauses ihrer verstorbenen Großmutter bemerkt, dass sie beobachtet wird. Hinter der Überwachung steckt Zade Meadows, ein selbst ernannter Rächer, der eine obsessive Besessenheit für Adeline entwickelt. Das Buch enthält eine ausführliche Liste an Triggerwarnungen, die von Stalking und Entführung bis hin zu sexuellem Missbrauch und Folter reicht. Obwohl es sich längst zum Bestseller entwickelt hat, spaltet der Roman seine Leserschaft bis heute: Fans feiern die düstere Liebesgeschichte, während Kritiker die drastischen Inhalte als problematisch empfinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / hdcarltonauthor H. D. Carlton, Autorin

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Anzeige