Das sollten Kinobesucher vor dem Film "Die Odyssee" wissen

Christopher Nolans (55) neuestes Werk The Odyssey legte zum Start einen starken Auftakt hin und spielte bis jetzt weltweit 264 Millionen Dollar ein, davon 124,5 Millionen US-Dollar in Nordamerika. Im Mittelpunkt steht die Erzählung von Odysseus, dessen Heimweg nach dem Trojanischen Krieg zur jahrelangen Irrfahrt wird. Mit der Verfilmung von Homers "Odyssee" wagte sich der Regisseur an eines der größten und ältesten Werke der Weltliteratur: Doch was macht diese Geschichte so besonders? Für Kinobesucher lohnt es sich, sich vorab mit dem Stoff zu beschäftigen – denn der bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen realer Geschichte und griechischer Mythologie.

Das Epos setzt nach dem Trojanischen Krieg ein, in dem eine Allianz griechischer Königreiche die Stadt Troja letzten Endes durch eine List einnimmt: das berühmte Trojanische Pferd. Demnach soll es Odysseus gewesen sein, der die Idee hatte, ein hölzernes Pferd an den Stadteingang zu stellen, das die besten griechischen Krieger verbarg. In der Nacht kletterten sie heraus, öffneten die Stadttore und eroberten Troja. Historiker gehen laut Watson davon aus, dass der Trojanische Krieg Teil der Menschheitsgeschichte ist, die List allerdings eine Erfindung Homers ist – ob es das hölzerne Pferd daher jemals wirklich gab, ist bis heute ungewiss. Auch über Odysseus selbst ist man sich nicht einig: Ob die Figur auf einer realen Person beruht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Trotzdem sehen Forscher in Homers Erzählung immer wieder Anknüpfungspunkte zur realen Welt. So lassen sich viele der Routen, die Odysseus auf seiner Irrfahrt zurücklegte, kulturell und geografisch einordnen. Die Routen sollen sogar Kolonisten der frühen griechischen Stadtstaaten als Orientierung gedient haben. Abseits von Odysseus ging es auch für die gesamte Crew des Films auf eine echte Weltreise. So fanden die Dreharbeiten in insgesamt sechs Ländern statt, um die passende Atmosphäre im Film zu kreieren.

Anzeige Anzeige

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

Anzeige Anzeige

Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026