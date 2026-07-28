"Bad Boyfriends"-Gewinner: Dieser Mann sichert sich den Sieg

Im Finale der ersten Staffel von "Bad Boyfriends" ist die Entscheidung gefallen: Teezy hat sich gemeinsam mit seiner Partnerin Jeje den Sieg geholt. Die drei verbliebenen Paare – Josh und Nasrin, Mirko und Angelika sowie Teezy und Jeje – traten unter dem Motto "Liefern oder Untergehen" gegeneinander an. Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) forderte die Männer auf, zu beweisen, dass sie sich wirklich verändert haben. Wer am Ende als "most improved Boyfriend" dasteht, entschied sich in einem spannenden Finale voller Herausforderungen.

Im entscheidenden Finaltest starteten die Kandidaten zunächst mit einem Buzzertest: Charlotte stellte den Männern Fragen zu ihrer gemeinsamen Reise bei "Bad Boyfriends". Wer eine Frage richtig beantwortete, erhielt einen Punkt – bei falschen Antworten bekamen die jeweiligen Partnerinnen jedoch einen elektrischen Puls. Wer drei richtige Antworten sammelte, durfte direkt in den sogenannten Love-Parcours starten. Dort warteten Aufgaben auf die Kandidaten, mit dem Ziel, ein Schloss zu knacken, das die Frauen an einen Stuhl kettete. Teezy absolvierte den Parcours so schnell, dass er sich den Sieg sicherte. Jeje schwärmte im Anschluss: "Ich bin so unglaublich stolz auf dich. Also, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir so weit kommen."

Doch damit nicht genug: Am Ende des Finales wartete noch eine letzte Entscheidung auf Teezy. Er musste wählen zwischen einer Woche im Wohnmobil mit Jeje an der portugiesischen Küste oder einer verlängerten Mallorca-Woche mit den anderen Bad-Boyfriends-Jungs. Teezy entschied sich für den Liebesurlaub mit seiner Partnerin. Zuvor hatten Josua und Larissa sowie Santiano und Alenssia das Finale knapp verpasst und sich als Fünftplatzierte beziehungsweise Viertplatzierte verabschieden müssen. Bei "Bad Boyfriends" mussten die Männer über mehrere Folgen hinweg in verschiedenen Beziehungstests, Challenges und Konfrontationen mit ihren Partnerinnen beweisen, dass sie ehrlich, loyal und beziehungsfähig sind.

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RTL Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"

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RTL / Markus Hertrich Teezy und Jeje Lopes, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / kingmorteezy Jeje Lopes und Teezy, Weihnachten 2025