In Einzelhaft: Diddy in Gefängnis-Schlägerei verwickelt

Sean "Diddy" Combs (56) sitzt schon länger hinter Gittern – doch jetzt hat der Rapper auch hinter Gefängnismauern ordentlich Ärger bekommen. In der Bundesanstalt FCI Fort Dix in New Jersey geriet er diese Woche mit einem Mitinsassen aneinander. Laut TMZ soll der andere Häftling Diddy zuvor beleidigt haben, woraufhin dieser die Sache selbst in die Hand nahm. Es kam zu einem handfesten Streit, bei dem die beiden Männer sich schubsten und gegenseitig Schläge versetzten. Gefängnismitarbeiter griffen schnell ein und trennten die Kontrahenten. Diddy soll sich dabei gut behauptet haben – doch geholfen hat ihm das wenig: Er landete unmittelbar nach dem Vorfall in Einzelhaft.

Wie TMZ unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, ist unklar, ob sich Diddy zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Einzelhaft befindet. Sicher ist jedoch, dass er mit ernsthaften disziplinarischen Konsequenzen rechnen muss. Das hat auch Auswirkungen auf seinen Entlassungstermin: Derzeit ist geplant, dass der Musiker im Februar 2028 das Gefängnis verlassen kann – allerdings setzt das voraus, dass er sich gute Führung anrechnen lassen kann. Sollten die Gefängnisverantwortlichen ihn als Schuldigen des Vorfalls einstufen, könnte sich sein Aufenthalt erheblich verlängern. Weder das FCI Fort Dix noch das Federal Bureau of Prisons wollten sich gegenüber dem Magazin zu dem Vorfall äußern, und auch Diddys Vertreter haben bislang keine Stellungnahme abgegeben.

Dabei sah es für den Musiker bisher gut aus: Das Datum seiner Haftentlassung wurde zuletzt sogar zweimal vorverlegt. Laut offiziellen Unterlagen des Federal Bureau of Prisons, die Us Weekly damals vorlagen, sollte Sean "Diddy" Combs bereits am 23. Februar 2028 wieder auf freiem Fuß sein. Ursprünglich stand erst der 4. Juni 2028 im Raum, dann wurde der Termin auf den 25. April 2028 nach vorne geschoben. Am Ende waren es insgesamt knapp dreieinhalb Monate weniger. Ob sich die Haft durch den Vorfall doch wieder verlängert, bleibt abzuwarten.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001