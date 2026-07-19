Diddys Zwillingstöchter loben ihn als "großartigen Vater"

Trotz allem, was passiert ist, stehen Jessie und D'Lila Combs zu ihrem Vater. Die 19-jährigen Zwillingstöchter von Sean "Diddy" Combs (56) äußerten sich nun in einem Interview mit Entertainment Tonight über den inhaftierten Rapper – und fanden dabei ausschließlich lobende Worte. Sie bezeichneten ihn als "großartigen Vater, zu dem sie regelmäßig Kontakt haben". Diddy befindet sich derzeit in Haft. In seinem Bundesverfahren wurde er unter anderem in mehreren Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen, während er von den Vorwürfen der Schutzgelderpressung und des Menschenhandels freigesprochen wurde.

Gegenüber Entertainment Tonight berichteten die Schwestern jetzt, ihr Vater sei darauf fokussiert, ein besserer Mann für seine Familie zu werden. Zudem enthüllte das Magazin, dass Diddy sich bei seinen Töchtern für das Überwachungsvideo entschuldigte, das ihn beim brutalen Angriff auf seine damalige Freundin Cassie (39) aus dem Jahr 2016 zeigt – die Aufnahmen wurden zunächst von CNN veröffentlicht und später im Gerichtssaal in voller Länge gezeigt. Auch bei der Karriere der beiden ist er offenbar involviert: Jessie und D'Lila zufolge unterstützt er sie sehr und sie holen sich regelmäßig seinen Rat. Diddy selbst arbeitet derweil daran, seine Verurteilung in einem Berufungsverfahren anzufechten.

Der aktuelle Anlass für das Interview ist der Start der "777 Collection" – die erste Kollektion ihrer gemeinsamen Modemarke 12TWINTY1, die die Schwestern bereits vor einigen Wochen ins Leben gerufen hatten. Mit ihrer Arbeit wollen Jessie und D'Lila auch in die Fußstapfen ihrer Mutter Kim Porter (†47) treten, die als Model bekannt war und 2018 verstarb. Dabei betonen sie, keine Nepo Babies zu sein: Sie würden sich ihren Weg selbst erarbeiten und nichts als selbstverständlich betrachten.

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Getty Images Jessie Combs und D'Lila Combs bei der Feier "10 Years of Kylie Cosmetics" in West Hollywood

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Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016

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Getty Images Jessie Combs und D'Lila Combs beim BET Experience Celebrity Basketball Game im USC Galen Center in Los Angeles