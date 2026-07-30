Kendra Wilkinson zeigt Gewichtsverlust mit der Abnehmspritze

Kendra Wilkinson (41) hat auf Instagram eine beeindruckende Verwandlung geteilt: Der Realitystar hat mithilfe eines Abnehmmedikaments ordentlich abgespeckt – und das sieht man auch an ihrer Kleidergröße. Die 41-Jährige berichtet in ihrer Story, sie habe so viel Gewicht verloren und passe endlich wieder in ihre alten Jeans. Konkret gab sie an, auf dem Weg zu Größe 10 gewesen zu sein und nun unter Größe 6 zu liegen – das entspricht mehr als zwei Kleidergrößen Unterschied.

Auf der Waage stand Kendra nach eigenen Angaben nicht, sie orientiert sich stattdessen am Sitz ihrer Kleidung. Gegenüber Us Weekly hatte sie bereits im März erklärt, weshalb sie überhaupt mit dem Medikament angefangen hat: "Mama muss auf ihr Budget achten, also muss ich wieder in meine Jeans passen", sagte sie. Neu einkaufen zu gehen kam für sie schlicht nicht infrage. Dabei war ein radikaler Gewichtsverlust nie ihr eigentliches Ziel. "Ich möchte einfach ein bisschen ins Gleichgewicht kommen. Ich will nicht wirklich dünn sein, ich will nur ausgeglichen sein", erklärte sie.

Wie Page Six berichtet, hatte Kendra mit dem Medikament namens GLP-1 bereits im April 2025 einen ersten Versuch gestartet, diesen aber nach einer einzigen Dosis wegen möglicher Nebenwirkungen abgebrochen. Inzwischen hat die Immobilienmaklerin, die durch die Reality-Show "Girls Next Door" bekannt wurde, ihre Meinung dazu geändert – und zeigt sich mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Dass Kendra offen mit ihrer Gewichtsabnahme umgeht, zeigte sie bereits mit ihrer Forderung nach mehr Ehrlichkeit bei GLP-1-Medikamenten.

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Getty Images Kendra Wilkinson, 2024 in Los Angeles

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Instagram / kendrawilkinson Reality-TV-Star Kendra Wilkinson im Juli 2026

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Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, ehemaliges Playmate