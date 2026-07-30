Maria Clara Groppler rechtfertigt den Heiratsantrag an Phil

Maria Clara Groppler (27) hat mit einem Kniefall um die Hand ihres Freundes Phil Laude (36) angehalten. In einem Video auf TikTok nimmt die Comedienne nun die Frage, warum ausgerechnet sie die Initiative ergriffen hat, humorvoll aufs Korn. "Ich weiß, dass sich einige von euch denken: What? Ist das nicht Männersache?", leitet sie das Video ein. Ironisch erklärt Maria, der Mann müsse ja schließlich entscheiden, ob er bereit sei, sie für den Rest seines Lebens "auszuhalten". "Frauen können ins All fliegen. Frauen können Bundeskanzlerin werden. Aber ein Heiratsantrag – das ist die Linie der Emanzipation", merkt sie kritisch an.

Dann schlägt Maria einen ernsteren Ton an. Sie beschreibt, dass sie in einer gleichberechtigten, modernen Beziehung lebt, in der sich selbstverständlich beide Partner um den Haushalt kümmern und einem Job nachgehen. "In meinem Kopf war es auch ganz lange so, dass der Antrag auf jeden Fall vom Mann kommen muss. Aber warum ist das so? Weil es schon immer so gemacht wurde", überlegt sie in dem Clip und fügt hinzu: "Vielleicht ist das einfach ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit." Die 27-Jährige plädiert dafür, diese "veralteten Denkmuster" abzuschaffen.

Die süße Nachricht von Maria und Phils Verlobung hatte am gestrigen Mittwoch Schlagzeilen gemacht. Auf Bildern, die die beiden auf Instagram teilten, ist Marias Kniefall zu sehen, ebenso wie eine Persiflage des typischen Verlobungsfotos, auf dem die Frau stolz ihre Hand samt Ring in die Kamera hält – nur in diesem Fall eben umgekehrt. Zu den Aufnahmen schrieb Maria: "Er hat Ja gesagt."

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RTL / Arya Shirazi Maria Clara Groppler, Comedienne

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Instagram / mariaclaragroppler Phil Laude und Maria Clara Goppler, Juli 2026

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IMAGO / BREUEL-BILD Phil Laude, Webstar