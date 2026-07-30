Trotz Ehe-Aus: Prinzessin Tatiana gratuliert Maria-Olympia

Trotz ihrer Scheidung von Prinz Nikolaos von Griechenland (56) hält Prinzessin Tatiana (45) weiterhin engen Kontakt zur griechischen Königsfamilie – und macht das jetzt mit einer herzlichen Geste öffentlich deutlich. Anlässlich des 30. Geburtstags von Prinzessin Maria-Olympia (30), der Tochter von Kronprinz Pavlos, gratulierte Tatiana ihrer ehemaligen Nichte nun öffentlich auf Instagram. Gefeiert wurde das runde Jubiläum am vergangenen Wochenende, wie unter anderem das dänische Portal Billed Bladet berichtet. Unter einem Video der ausschweifenden Feier meldete sich Tatiana persönlich zu Wort und schickte liebevolle Glückwünsche: "Happy happy birthday".

Tatiana und Nikolaos hatten sich 2010 in Griechenland das Jawort gegeben. Nach 14 gemeinsamen Ehejahren machten sie dann ihre Trennung im Jahr 2024 offiziell. Tatiana lebt jedoch weiterhin in Griechenland und pflegt laut Bunte nach wie vor engen Kontakt zu ihren ehemaligen Schwiegerverwandten. Besonders eng soll ihr Verhältnis zu Ex-Königin Anne-Marie sein. Ihre öffentliche Geburtstagsbotschaft an Maria-Olympia unterstreicht nun einmal mehr, dass die familiäre Verbundenheit trotz der Scheidung bestehen geblieben ist.

Nach ihrer Trennung von Prinz Nikolaos baut sich Tatiana inzwischen ein neues Leben auf. In einem nachdenklichen Instagram-Beitrag schrieb sie vor Kurzem, dass sie mit dem Ehe-Aus das Gefühl gehabt habe, einen Teil ihrer Identität verloren zu haben. "Aber vielleicht ist Identität nicht etwas, das wir verlieren, sondern etwas, das wir entwickeln, wiederentdecken und neu definieren", schrieb Tatiana. Außerdem verriet sie, dass sie sich auf eine persönliche Reise begeben wolle, um herauszufinden, wer sie heute eigentlich ist.

Anzeige Anzeige

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire Prinzessin Tatiana von Griechenland in Athen im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark

Anzeige Anzeige

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire Prinzessin Tatiana von Griechenland und Königin Anne-Marie im April 2024