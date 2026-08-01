Streaming-Vertrag von Clavicular wurde im Prozess gefordert

Im laufenden Rechtsstreit gegen den Streamer Clavicular (20) gibt es eine neue Entwicklung: Die Klägerin Aleksandra Vasilevna Mendoza, die den Social-Media-Star wegen sexueller Nötigung verklagt, fordert nun vor Gericht Einblick in seinen Streaming-Vertrag mit der Plattform Kick. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, möchte sie damit herausfinden, wie viel Clavicular, der mit bürgerlichem Namen Braden Peters heißt, durch seinen Deal mit dem Anbieter verdient. Laut den Unterlagen wartet Aleksandra nach wie vor darauf, dass Kick den Vertrag herausgibt.

In ihrer Klage wirft die Frau dem Streamer vor, sie mit Alkohol versorgt und als Minderjährige sexuell ausgenutzt zu haben. Außerdem beschuldigt sie ihn, ihr während eines Livestreams ein nicht von der US-Behörde FDA zugelassenes Mittel namens Aqualyx ins Gesicht gespritzt zu haben – ohne im Besitz einer medizinischen Lizenz zu sein. Aleksandra gibt an, Zeugen zu haben, die ihre Schilderungen bestätigen können. Gegenüber TMZ betonte sie, dass Clavicular als Erwachsener mit mehr als einer Million Followern gezielt eine minderjährige Person aus schwierigen Verhältnissen ins Visier genommen habe.

Clavicular bestreitet sämtliche Vorwürfe. Sein Anwalt Steve Kramer erklärte gegenüber TMZ: "Dies sind lediglich Behauptungen und nach wie vor unbewiesen. Clavicular bestreitet die Anschuldigungen und widerspricht der Darstellung der Ereignisse. Er wird auf dem entsprechenden Rechtsweg antworten und beabsichtigt, sich entschieden zu verteidigen." Clavicular, der auch unter dem Spitznamen Clav bekannt ist, wurde im Dezember 2005 geboren und hat sich als Aushängeschild der Looksmaxxing-Community eine große Online-Reichweite aufgebaut.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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