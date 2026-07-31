Prinzessin Kate kämpft mit den Tränen im Krebszentrum

Ein sehr persönlicher und rührender Auftritt von Prinzessin Kate (44) bewegt derzeit viele Royal-Fans: Bei einem Solo-Besuch in der renommierten Spezialklinik für Krebserkrankungen The Christie NHS Foundation Trust in Manchester begleitete die Princess of Wales die Patientin Claire Lorente beim emotionalen Glockenläuten zum Ende ihrer Krebsbehandlung. Auf Instagram veröffentlichte die Herzogin nun ein Video aus dem Behandlungsraum, in dem zu sehen ist, wie Kate die 30-Jährige und deren Partner Pablo umarmt, während die beiden mit ihrem Baby Enzo den Abschluss der monatelangen Therapie feiern. Kates Stimme versagt dabei hörbar, als sie Claire gratuliert und ihr Mut zuspricht – ein Moment, der die sonst so gefasste Royal sichtbar berührt.

In dem Clip ist zu sehen, wie Kate auf Claire zugeht und sie herzlich an sich drückt. "Well done, you", sagt die Princess of Wales und fügt leise hinzu: "Bitte mach dir keine Sorgen. Was für eine Reise." Die Royal legt der jungen Mutter beruhigend die Hand auf den Arm und spricht auch zu ihrem Partner Pablo, der sich während der Szene Tränen aus dem Gesicht wischt. "Ich weiß, dass es für die Familie und die Liebsten genauso schwer ist", erklärt Kate dem Paar und betont, dass Angehörige die Krankheit ebenso miterleben und durchstehen. Dann wendet sie sich liebevoll an den kleinen Enzo und sagt: "Ist Mama nicht tapfer?" Als Claire schließlich die Glocke läutet, applaudiert Kate strahlend – ein sichtbares Zeichen der Unterstützung für die junge Familie, die nun den nächsten Schritt mit einer anstehenden Operation vor sich hat.

Der Besuch in der Spezialklinik hat für Kate eine besondere Bedeutung, denn die Royal hat selbst eine intensive Krebszeit hinter sich, die körperliche und emotionale Spuren hinterlassen hat. Nach einer größeren Bauchoperation war im Januar 2024 Krebs entdeckt worden, woraufhin der Palast verkündete, dass sie sich einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht. In einer persönlichen Videobotschaft erzählte Kate damals, wie herausfordernd es gewesen sei, die Diagnose ihren Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) zu erklären, und dass sie und William Zeit gebraucht hätten, um alles als Familie zu verarbeiten. Im Herbst 2024 teilte sie dann in einem Familienvideo mit, dass sie krebsfrei sei, Anfang 2025 bestätigte sie ihre Remission. Seitdem konzentriert sie sich nach eigenen Worten auf ihre Genesung und ein "erfüllendes Jahr", in dem sie sogar die drei höchsten Berge Großbritanniens erklommen hat. Darüber hinaus nimmt sie ihre royalen Aufgaben wieder engagiert wahr und zeigt sich bei öffentlichen Auftritten wie jüngst beim Finale der Wimbledon-Herren, wo sie traditionell die Trophäe überreichte.

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Getty Images Besuch von Catherine, Princess of Wales, an der Nottingham Trent University zum Thema mentale Gesundheit

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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Imago Kate, Princess of Wales, bei der Siegerehrung in Wimbledon, Juli 2026.