Regel: Prinz George muss in Eton aufs Smartphone verzichten

Prinz George hat gerade seinen 13. Geburtstag gefeiert – und schon bald steht für ihn ein großer Schritt bevor. Im September wechselt der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) auf das berühmte Eliteinternat Eton College. Dort erwartet ihn eine Handyregel, die ihn kaum überraschen dürfte: Für Erstklässler gilt ein striktes Smartphone-Verbot. Stattdessen erhalten die neuen Schüler sogenannte Brick-Phones – einfache Handys ohne Internetzugang, mit denen sie außerhalb der Schulzeiten lediglich telefonieren und Nachrichten schreiben können, wie das Magazin People berichtet. Diese Regelung dürfte bei Georges (13) Eltern auf offene Ohren stoßen, denn zu Hause fahren William und Kate bereits eine ähnlich strenge Linie.

Keines der drei Kinder besitzt ein Smartphone. In der Apple TV+-Sendung "The Reluctant Traveler" erklärte William: "Keines unserer Kinder hat ein Handy, da sind wir sehr streng." Auch während seiner Brasilien-Reise im November 2025 äußerte er sich zu dem Thema und sprach davon, wie schwierig es sei, seine Kinder vor den Risiken sozialer Medien zu schützen. "Unsere Kinder haben keine Handys. Ich denke, wenn George auf die weiterführende Schule wechselt, könnte er vielleicht ein Handy ohne Internetzugang bekommen", sagte der Prince of Wales damals. Obwohl das zu Hause mitunter für Spannungen sorge, verstehe George die Beweggründe seiner Eltern: "Er weiß, warum wir das so sehen. Wir erklären ihm, warum wir es nicht für richtig halten."

Das Internatsleben ist kein völliges Neuland für George. Bereits an seiner bisherigen Schule, der Lambrook School, sammelte er erste Erfahrungen mit dem Leben im Internat – angeblich sogar auf eigenen Wunsch. Laut einem Bericht von Daily Mail sei es Georges eigene Idee gewesen, das auszuprobieren. Royalreporter Robert Jobson sagte dazu gegenüber dem Blatt: "Sie stimmten zu. Es hat ihm geholfen, zu wachsen und Teil einer Gemeinschaft zu werden." In Eton wartet nun eine weitere Herausforderung auf ihn: der sogenannte Colours Test, bei dem neue Schüler die 25 Schülerhäuser und Gebäude des Internats auswendig lernen müssen. Das Internat wurde 1440 von König Heinrich VI. gegründet und hat seither unter anderem 20 britische Premierminister hervorgebracht. Ab September wird nun auch George den legendären schwarzen Frack der Schule tragen.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Getty Images Prinz George, Wimbledon 2026