Annette Bening mischt TV-Branche mit 68 Jahren nochmal auf

Gleich in zwei großen Serien auf einmal: Annette Bening ist derzeit in der TV-Welt kaum zu übersehen. Mit 68 Jahren spielt die fünffach Oscar-nominierte Schauspielerin in der Paramount+-Serie "Dutton Ranch" die texanische Ranch-Magnatin Beulah Jackson – ausgestattet mit Strassanzügen, Diamanten und schwindelerregend hohen Absätzen. Parallel dazu ist sie bei Apple TV+ in der Serie "Lucky" als eiskalte Mafiapatriarchin Priscilla Masterson zu sehen, wo sie auf Anya Taylor-Joy (30) trifft, die eine Betrügerin verkörpert. Dort präsentiert sie sich in schnittigen Anzügen und Lackleder-Mänteln – eine Frau, mit der man sich besser nicht anlegt.

Obwohl Beulah und Priscilla kaum unterschiedlicher sein könnten, teilen beide eines: Sie gehören zu den mächtigsten Frauen in ihren jeweiligen Welten. Gegenüber Entertainment Tonight schwärmte Annette von ihrer Figur auf der Ranch: "Glaubt ihr nicht auch, dass Beulah ein gutes Herz hat? Unter all dem Glitzer?" Beim Presseauftritt zu "Lucky" legte sie noch einen drauf. "Wir übernehmen jetzt die Welt", erklärte sie laut The Wrap. "Wir haben genug von der Patriarchie. Ich denke, mit mir und Lucky, die die Welt regieren, wäre es ein sichererer Ort."

Wer Annette kennt, weiß, dass solche Aussagen kein Zufall sind. In einem früheren Interview mit dem Guardian sprach die Schauspielerin über den gesellschaftlichen Druck auf Frauen: "Es gibt so viel Druck auf Frauen, sexy zu sein, gebildet zu sein, eine erfüllende Beziehung zu haben. Und – ach ja! – man soll auch noch Kinder haben und dabei sehr glücklich wirken. Das ist unmöglich. Man muss nicht alles tun. Nur ein bisschen auf einmal." Ihren Durchbruch feierte sie bereits in den frühen 1990er-Jahren mit Filmen wie "The Grifters", "American Beauty" und "The Kids Are All Right" – eine Karriere, die bis heute anhält und die die Schauspielerin nun mit gleich zwei starken Serienrollen eindrucksvoll fortsetzt.

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Getty Images Annette Bening bei der Premiere von Apple TVs "Lucky" in Los Angeles

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Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Getty Images Annette Bening 2019 in London