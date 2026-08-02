Josh Stodel und Nasrin Rapp verkünden das Babygeschlecht

Noch mehr freudige Nachrichten bei Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel: Das Reality-TV-Paar hat jetzt auf Instagram nicht nur die Schwangerschaft gefeiert, sondern auch das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Kindes enthüllt. In einem Clip mit Freunden sprühten die beiden beim Gender Reveal bunte Farbe aus Dosen in die Luft – und die Farbe war eindeutig blau. Nasrin und Josh erwarten also einen kleinen Jungen!

Dazu meldete sich Nasrin auf Social Media auch mit persönlichen Worten zu Wort: "Unser Gender Reveal... Endlich ist auch dieses Geheimnis gelüftet. Ich werde einfach eine Boy-Mom und mein Mann bekommt einen Mini-Joshy! Ich liebe es!", schrieb die werdende Mutter voller Begeisterung. Auch der Kreis der Freunde war beim besonderen Moment dabei und durfte so hautnah miterleben, welches Geschlecht das Baby hat. In der Kommentarspalte werden die werdenden Eltern mit Glückwünschen überschüttet. Paulina Ljubas (29) schreibt: "Wie toll! Glückwunsch." Loreen Schenke, Rebecca Ries (31) und Jil Rock kommentieren ebenfalls.

Nasrin und Josh hatten erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit RTL bestätigt, dass sie Nachwuchs erwarten. Dass die Schwangerschaft so schnell geklappt hatte, sei für die beiden damals noch eine Überraschung gewesen – obwohl sie aktiv Eltern werden wollten. Nasrin befindet sich bereits im fünften Monat. Nach ihrer "Bad Boyfriends"-Teilnahme habe sich laut Nasrin viel verändert: "Unsere Beziehung sieht jetzt ganz anders aus, wir sind gestärkt und sehr glücklich." Und auch gemeinsam klangen sie völlig erleichtert: "Wir genießen einfach den Moment und bereiten uns darauf vor. Bei uns könnte es aktuell nicht besser laufen."

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Gender Reveal

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp