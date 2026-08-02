Endlich schwanger: Mit diesen Symptomen kämpft Nasrin Rapp

Nasrin Eileen Rapp erwartet ihren ersten Nachwuchs. Die Influencerin und ihr Partner Josh Stodel sind ganz aus dem Häuschen – schon lange träumte Nasrin davon, eine Familie zu gründen. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, wie es ihr aktuell geht. "Ich bin der Meinung, eine sehr gute Schwangerschaft zu haben, ohne Komplikationen", verrät sie und nennt das zweite Trimester, in dem sie sich aktuell befindet, "entspannt". Es lief aber nicht alles bislang so glatt...

Wie Nasrin im Gespräch mit Promiflash erzählt, war das erste Trimester für sie deutlich herausfordernder. "Ich hatte sehr starke Erschöpfungszustände und war anfangs nur im Bett", erinnert sie sich. Übelkeit habe sie zwar kaum belastet, allerdings habe die Reality-TV-Bekanntheit wenig Energie gehabt und sich daher unproduktiv gefühlt. Damit gingen auch Sorgen einher, da Nasrin selbstständig ist. Was ihr geholfen habe, sei ein Perspektivwechsel. "Ich habe verstanden: Du kreierst gerade ein Leben. Das ist absolut genug", schildert sie.

Dass Nasrin sich eine eigene Familie wünscht, war kein Geheimnis – sie hatte diesen Wunsch in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich geäußert. Ihr Partner Josh hatte anfangs noch Zweifel gehegt, was in ihrer Beziehung immer wieder für Streit sorgte. Obwohl die beiden aktiv versucht hatten, schwanger zu werden, kam die Nachricht dann doch als große Überraschung – alles sei sehr schnell gegangen. Nasrin befindet sich inzwischen bereits im fünften Monat.

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Teilnehmerin

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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AEDT / ActionPress Nasrin und Josh, Reality-Bekanntheiten