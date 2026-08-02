Harrys Militärkarriere: Herzogin Meghan erntet Shitstorm

Herzogin Meghan (44) hat jetzt mit einer beiläufigen Bemerkung in einem Podcast für Wirbel im Netz gesorgt. In der Sendung "The Jamie Kern Lima Show" sprach die Herzogin von Sussex über einen Ratschlag ihres Ehemanns und sagte dabei: "Er war zehn Jahre lang Hubschrauberpilot in der britischen Armee." Genau diese Formulierung löste nun jedoch eine hitzige Debatte aus. Dabei wollte Meghan lediglich schildern, wie Prinz Harry (41) ihr Mut machte: "An wirklich schweren Tagen sagte er: 'Hey, meine Liebe, weißt du, selbst wenn ein Sturm tobt, scheint über dem Sturm immer die Sonne.'"

Kritiker werfen Meghan nun allerdings vor, Harrys militärische Laufbahn ungenau dargestellt zu haben. Wie The Hollywood Gossip berichtet, diente Prinz Harry zwar tatsächlich rund zehn Jahre in der britischen Armee, seine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten begann jedoch erst mehrere Jahre nach seinem Eintritt in den Militärdienst. Auf Reddit entbrannte eine Diskussion: Einige Nutzer warfen der Herzogin sogar "Stolen Valor" vor – also das unrechtmäßige Aufblasen militärischer Verdienste. Andere hielten Meghans Aussage wiederum für einen simplen Versprecher.

Für Harry selbst war seine Zeit beim Militär stets ein prägender Lebensabschnitt. Er absolvierte zwei Einsätze in Afghanistan, wobei er beim zweiten laut The Hollywood Gossip bereits als Hubschrauberpilot im Einsatz war. Auch nach seinem Rückzug aus dem Königshaus blieb ihm dieses Kapitel wichtig: Sein Engagement für die "Invictus Games" steht bis heute in engem Zusammenhang mit seinen Erfahrungen als Soldat und seiner Leidenschaft für den Sport. Die Spiele sollen verwundeten und erkrankten Militärangehörigen Kraft und neue Perspektiven geben.

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf