Zweite Klage gegen Nicola Peltz' Eltern wegen Hunde-Attacke

Für die Eltern von Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (31) wird es zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre juristisch ungemütlich: Laut People hat eine Frau namens Joy Ransom am 10. Juli in Florida Klage gegen Claudia und Nelson Peltz eingereicht. Sie wirft dem Milliardärspaar vor, dass deren Hund Houdini sie am 23. Dezember 2025 im Haus der Familie attackiert habe – während sie dort für die Familie Weihnachtsgeschenke verpackte. Auch Nicola soll bei dem Vorfall anwesend gewesen sein. Joy betont, ihrerseits nicht fahrlässig gehandelt zu haben, und fordert mehr als 43.936 Euro Schadensersatz sowie ein Geschworenengericht.

Durch den Angriff soll Joy laut den Gerichtsakten erhebliche Folgen davongetragen haben. People zufolge heißt es in den Unterlagen, sie habe "Körperverletzungen und daraus resultierende körperliche und seelische Schmerzen und Leiden, körperliche Beeinträchtigung, Entstellung, seelische Qualen, Unannehmlichkeiten, Verlust der Fähigkeit zur Lebensfreude, Verdienstausfall und Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und/oder dauerhafte Verschlimmerung eines bereits bestehenden Zustands erlitten". Zudem seien ihr weitere Arzt- und Krankenhauskosten entstanden. Die Klägerin wirft Claudia und Nelson außerdem vor, gewusst zu haben, dass Houdini zur Aggression gegenüber Menschen neige – ohne dass das Tier ein Verhaltenstraining erhalten habe oder im Haus angemessen kontrolliert worden sei.

Es ist bereits die zweite Klage, in die der Familienhund die Peltz' hineingezogen hat. Schon zuvor war laut People eine andere ehemalige Angestellte in Palm Beach County, Florida, gegen das Paar vorgegangen. Diese soll behauptet haben, Houdini habe sich am 16. Dezember 2024 auf sie gestürzt und sie dabei zu Fall gebracht. Joy wirft den Hundebesitzern in ihrer Klageschrift zudem vor, die angeblich gefährlichen Neigungen des Tieres nicht bei der zuständigen Tierschutzbehörde gemeldet und keine Registrierungsbescheinigung für Houdini eingeholt zu haben. Den Angaben der Quelle zufolge wurde der Hund von Claudia und Nelson im Jahr 2022 aus einem Tierheim geholt.

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Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nelson Peltz mit Tochter Nicola und Schwiegersohn Brooklyn

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit Ehefrau Nicola und ihrem Vater Nelson an dessen 84. Geburtstag.