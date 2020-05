Cristiano (35) Ronaldo geht in seiner Vaterrolle total auf. Der Stürmer gilt als Fußball-Ikone und konnte bereits zahlreiche Erfolge in seiner Karriere verzeichnen. Auch privat läuft es bei ihm offenbar super: Der 35-Jährige und seine Freundin, Model Georgina Rodriguez (25), sind seit über drei Jahren ein Paar. Gemeinsam ziehen die beiden vier Kinder groß: Mateo (2), Eva (2), Alana (2) und Cristiano Ronaldo Jr. (9). Im Netz gibt der Portugiese seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Familienleben. Besonders sein neuester Post unterstreicht, wie gerne Christiano Zeit mit seinen Kids verbringt.

Auf Instagram veröffentlichte der Juventus-Turin-Star einen Clip aus dem heimischen Garten: Er kickt mit Cristiano Junior. Erst spielt der Athlet seinem Ältesten den Ball zu, dann wird gewechselt. Offenbar haben sie sich vor der heimischen Villa in Turin sogar extra ein kleines Spielfeld abgesteckt – inklusive Mini-Toren, Bällen und einer Koordinationsleiter. "Wie der Vater so der Sohn. Glück ist das Wichtigste", ließ der Profi-Kicker seine Fans dazu wissen. Anscheinend hat Cristiano seinen Spross als neuen Trainingspartner auserkoren. Und das nicht ohne Grund: Er ist schließlich mächtig stolz auf das fußballerische Talent seines Ältesten.

Der Kleine trainiert selbst schon in einer Kindermannschaft und wird von seinem Vater regelmäßig vom Spielfeldrand aus angefeuert. Vermutlich wäre Ronaldo sehr erfreut, wenn sein Sohnemann eines Tages ebenfalls den Europameister-Titel gewinnen würde. Denkt ihr, der Junior tritt in Papas Fußstapfen? Stimmt ab!

MEGA Profi-Kicker Cristiano Ronaldo

MEGA Cristiano Ronaldo Junior beim Fußball-Training

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit Cristiano Ronaldo Jr. im Mai 2020

