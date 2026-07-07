Nationalaus nach WM? Cristiano Ronaldo überstürzt nichts

Nach dem WM-Aus Portugals zeigt sich Cristiano Ronaldo (41) kämpferisch und gefasst. Der 41-jährige Superstar stand nach dem Schlusspfiff sichtlich gezeichnet in der Mixed-Zone und ließ dabei offen, ob seine Zeit im Nationaltrikot nun endgültig vorbei ist. Eines machte er aber direkt klar: Schnelle Entscheidungen wird es nicht geben. "Ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen", erklärte er laut oe.at gegenüber den Medien. Stattdessen brauche er zunächst Zeit, um alles in Ruhe zu überdenken.

Trotz des bitteren Ausscheidens wirkte Cristiano erstaunlich gefasst. "Ich werde morgen in derselben Stimmung wie heute aufwachen. Mit gutem Gewissen, weil ich immer mein Bestes gebe", sagte er. Und auch auf seine Karriere mit dem portugiesischen Nationalteam blickt er mit Stolz zurück: "Ich habe mit Portugal drei Titel gewonnen. Vor Cristiano hat Portugal keinen einzigen Titel gewonnen", stellte er selbstbewusst klar. Besonders der EM-Titel aus dem Jahr 2016 habe für ihn einen besonderen Stellenwert: "Für mich ist dieser Titel so viel wert wie der Weltmeistertitel."

Noch kurz vor dem Achtelfinale gegen Spanien hatte Cristiano öffentlich bestätigt, dass dieses Turnier seine letzte Weltmeisterschaft sein würde. Mit dem vorzeitigen Ausscheiden endet damit wohl ein Kapitel seiner außergewöhnlichen WM-Geschichte – ob aber auch seine gesamte Nationalmannschaftskarriere damit zu Ende gegangen ist, bleibt vorerst offen. "Morgen ist ein neuer Tag und dann geht das Leben weiter", sagte der Portugiese abschließend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Spieler beim Aufwärmen vor dem WM-Spiel Portugal gegen Usbekistan in Houston

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi