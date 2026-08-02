Zum 18. Geburtstag: Matthias Reim zeigt seine Tochter Romy

Matthias Reim (68) lässt seine Fans nur selten an seinem Privatleben teilhaben. Jetzt macht der Schlagerstar eine Ausnahme: Anlässlich des 18. Geburtstags seiner Tochter Romy teilte er auf Instagram ein gemeinsames Foto, das die beiden hinter der Bühne zeigt. Darauf hält Romy ihren Vater eng umschlungen, während beide lächelnd in die Kamera blicken. Dazu richtete Matthias rührende Worte an seine Tochter: "Alles Liebe und Gute zu deinem 18. Geburtstag. Auch wenn du jetzt volljährig bist, wirst du immer meine süße kleine Tochter bleiben. Egal, wie groß oder alt, in Liebe, dein Papa."

Romy ist bislang kaum in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten – ihr Vater hielt sie weitgehend aus dem Rampenlicht heraus, und es existieren nur wenige Fotos von ihr aus Kindeszeiten. Dementsprechend begeistert reagierten Fans auf den seltenen Einblick: Sie feiern das neue Bild und gratulierten herzlich zur Volljährigkeit. Romy stammt aus der Ehe von Matthias mit Sarah Stanek. Das Paar war von 2004 bis 2013 verheiratet. Aus der Verbindung ging neben Romy auch noch ein Sohn hervor.

Matthias blickt auf eine bewegte Familiengeschichte zurück. Der Sänger ist Vater von insgesamt sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Zu seinen Kindern zählen unter anderem die Sängerin Marie Reim (26) und Sohn Julian Reim (29), die beide musikalisch in seine Fußstapfen getreten sind. Besonders tragisch war der Verlust seines Sohnes Bastian, der 2022 im Alter von 35 Jahren starb. Bastian, der aus Matthias' erster Ehe mit Miriam Reim stammt und 1987 geboren wurde, hatte eine besondere Verbindung zu seinem Vater. Matthias widmete ihm den Song "Bastian (Blaulicht in der Nacht)".

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DbhqseJj635/ Matthias Reim zeigt einen seltenen privaten Moment mit seiner Tochter Romy

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger