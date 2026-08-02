Blue-Sänger Lee Ryan gesteht offen seine dunklen Momente

Lee Ryan (43) ist als Sänger der Boyband Blue weltberühmt – doch hinter der Bühne kämpft der 43-Jährige mit persönlichen Herausforderungen, über die er jetzt ungewohnt offen spricht. Im Interview mit der Bild, das anlässlich des bevorstehenden Auftritts der Band beim "Glücksgefühle"-Festival am Hockenheim-Ring geführt wurde, öffnete er sich über seine psychische Gesundheit, seine Vergangenheit und das, was ihm heute am meisten bedeutet. Dabei gab Lee zu, dass er im Alltag immer wieder an seine Grenzen stößt. "Ich werde schnell ungeduldig und ich verliere manchmal die Kontrolle oder unterbreche Menschen im Gespräch, obwohl ich das gar nicht möchte", erzählt er im Interview.

Hinter diesem Verhalten steckt eine Diagnose, die der Sänger erst vor rund drei Jahren erhalten hat: Autismus. "Ich spreche nicht oft darüber, weil ich es selbst noch nicht komplett verstehe", erklärte der Sänger. Gleichzeitig habe ihm die Diagnose vieles erklärt – etwa, warum er im Studio außergewöhnlich schnell arbeitet. Songs, Texte und Melodien entstünden bei ihm teils innerhalb weniger Minuten. Auf der anderen Seite beschreibt er sensorische Probleme: Bestimmte Reize überfordern ihn komplett. Der Sänger äußerte sich ebenfalls darüber, dass Männer oft ungern über psychische Probleme sprechen und machte deutlich, wie schwer es ihm manchmal falle, Verletzlichkeit zu zeigen.

Privat spielt für Lee heute vor allem seine Rolle als Familienmensch eine zentrale Rolle. Der Musiker, der vor Kurzem zum sechsten Mal Vater wurde, sagt, dass sich seine Vorstellung von Erfolg komplett verändert habe. Statussymbole spielten für ihn kaum noch eine Rolle. Heute wolle er nach der Arbeit direkt nach Hause und jede freie Minute mit seinen Kindern verbringen. "Mein größter Erfolg ist, dass ich einige meiner eigenen Dämonen besiegt habe und dadurch ein besserer Mensch geworden bin", betonte er.

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Getty Images Lee Ryan bei einem Event, 2022

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Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024

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Instagram / officialblue Lee Ryan und seine Frau Verity, Juni 2025