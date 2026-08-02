Nimmt nicht ab: Guido Maria Kretschmer über sein Gewicht

Guido Maria Kretschmer (61) hat sich offen über sein Gewicht geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Im Gespräch mit t-online gab der Designer zu, dass er trotz aller Bemühungen einfach nicht mehr abnimmt. "Ich esse wahnsinnig gern", erklärte er – das mache sich auch an seinem Körper bemerkbar. "Ich könnte immer ein bisschen weniger haben, aber gerade habe ich das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr abnehme", so der Moderator. Zwar habe er in den vergangenen Jahren gelernt zu verzichten und sich manche Dinge nicht zu gönnen – glücklich mache ihn das jedoch nicht. "Das ist auch scheiße, aber ich mache es und deswegen habe ich auch ein bisschen abgenommen", räumte er ein. Schon morgen könne sich das aber schon wieder ändern: "Es schmeckt mir einfach zu gut."

Eigentlich hätte Guido eine ganz andere Vorstellung von sich. "Ich wäre so wahnsinnig gern bekannt für meinen tollen Körper. Es würde mir gefallen, wenn andere sagen würden: Ach, das ist ja der mit dem tollen Body", verriet er, fügte aber gleich hinzu: "Aber so ist es nun mal nicht." Immerhin bewegt er sich – jeden Morgen schwimmt er ein paar Bahnen. Allerdings nicht gerade im Hochleistungstempo. "Ich schwimme jeden Morgen, aber langsam", gab der Vox-Star zu. Statt sich anzustrengen, schaut er dabei lieber in den Garten: "Ich schaue dann dabei den Garten an und denke: Oh, die Rabatten müssen geschnitten werden." Sein Ehemann Frank Mutters versucht dann, ihn anzuspornen und ruft ihm zu, er solle schneller machen. Doch das sei einfach nicht sein Stil: "Aber ich kann das einfach nicht. Ich genieße das Schwimmen."

Vor wenigen Wochen erzählte Guido außerdem von einem Schockmoment aus dem vergangenen Sommerurlaub auf Sylt. Nach einem Stich an einer Rose wurde aus einer Kleinigkeit plötzlich bitterer Ernst: Es kam zu einer Blutvergiftung, Guido musste ins Krankenhaus. Für ihn war es das erste Mal überhaupt, dass er stationär behandelt wurde. "Das hat mein Leben etwas verändert." Die Sepsis hatte für Guido auch eine sichtbare Folge: Er nahm nach eigenen Angaben rund zehn Kilo ab und wollte dieses Gewicht danach unbedingt halten: "Da habe ich zehn Kilo abgenommen und dachte, das muss ich irgendwie halten. Das geht ja nicht, wenn du weiter isst." Also stellte er seine Ernährung um und strich einige Lieblingsspeisen, auch wenn ihm das "immer noch schwer" fiel.

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Imago Guido Maria Kretschmer, Mai 2026

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Imago Guido Maria Kretschmer, Juli 2026

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Imago Guido Maria Kretschmer beim About You Fashion Circus in Berlin-Adlershof