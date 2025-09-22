Bachelorette-Ferry und DJ Marvin bei "Forsthaus Rampensau"

Ab dem 16. Oktober wird es im Forsthaus Rampensau laut und turbulent: Die Bachelorette-Finalist Ferry, der sich auch musikalisch unter dem Namen "The Ji" einen Namen gemacht hat, und Marvin, der als Tour-DJ für Money Boy (44) bekannt ist, mischen bei dem Reality-TV-Format mit. Die beiden versprechen ihren Fans nicht nur viele Lacher, sondern auch jede Menge Unterhaltung. Marvin, der auch Teil der Glo Up Dinero Gang ist, ist dabei der perfekte Partner, um die geplante Mischung aus Party, Punchlines und Performance Realität werden zu lassen. Die Show wird auf Joyn und ATV ausgestrahlt und soll für die beiden nicht nur ein riesiger Spaß, sondern auch eine Möglichkeit sein, den Wettbewerb zu gewinnen.

Mit ihrer energiegeladenen Art treten Ferry und Marvin als das achte Duo der vierten Staffel an, während sie auf starke Konkurrenz treffen. Neben Teams wie dem ehemaligen Fußballer Otto Konrad mit seiner Partnerin Bianca Holzmann oder dem Paar Lukas und Sandra aus der Show Bauer sucht Frau, scheinen sich die beiden selbstsicher zu zeigen. Marvin betonte: "Wir möchten da drin eine fantastische Zeit haben, mit einem Getränk in der Hand chillen und am Schluss mit dem Siegerscheck rausgehen." Die anderen Teilnehmer müssen sich also auf ein Duo einstellen, das nicht nur die Partystimmung aufdreht, sondern auch mit strategischem Geschick überzeugen will.

Ferry, der bereits durch seine Teilnahme am Dating-Format "Die Bachelorette" im Fernsehen Aufmerksamkeit erregte, bringt dank dieser TV-Erfahrungen und seiner extrovertierten Persönlichkeit eine gewisse Souveränität mit. Auf zwischenmenschlicher Ebene konnte der Rapper während der Sendung zeigen, dass er nicht nur hartnäckig ist, sondern auch emotional – ein Merkmal, das ihm potenziell neue Sympathiepunkte im Forsthaus bringen könnte. Ob er im Format etwa eine neue Freundschaft oder sogar eine potenzielle Romanze eingehen wird? Zusammen mit Marvin dürfte er jedenfalls für spannende und unterhaltsame Momente bei den Zuschauern sorgen.

