Marlisa verrät: Marc-Robins Forsthaus-Auftritt wird heftig

Marc-Robin Wenz ist Kandidat der aktuellen Staffel von Forsthaus Rampensau, doch seine Teilnahme stößt nicht nur auf Begeisterung. Marlisa Rudzio (36), mit der er in der Vergangenheit eine Liebelei hatte, erklärt im Gespräch mit Promiflash, dass sie die Show gerade seinetwegen einschalten werde. "Die Maske fällt komplett – zu 100 Prozent", betont sie und kündigt an, dass sie das Verhalten von Marc-Robin auch in ihrer Radiosendung thematisieren wolle. Schon vorab sei ihr einiges zugetragen worden, was seinen Auftritt in der Reality-Show betrifft.

Über Details zu seinem Verhalten hält sich Marlisa jedoch bedeckt. Sie deutet nur an, dass Marc-Robins Aktionen in der Show einen neuen Tiefpunkt erreicht haben könnten. "Ich weiß, was er angestellt hat. Es ist auf jeden Fall unter aller Sau", ließ sie durchblicken. Der Frust Marlisas scheint tief zu sitzen, auch in Bezug auf vergangene Ereignisse. Dabei erwähnt sie erneut den Vorfall mit ihrer Schwester, mit der der Realitystar zeitgleich mit ihr anbandelte: "Wenn man denkt, dass er, nachdem er meine Schwester auf meiner Couch geb*mst hat, endlich besser ist, dann wird man noch mal einen Marc-Robin sehen, der noch ekelhafter war, als man sich jemals vorstellen konnte."

Bereits vor vier Monaten sorgte ein brisantes Geständnis in der Sendung Ex on the Beach für ordentlich Wirbel. Damals offenbarte Marc-Robin vor laufenden Kameras, dass er ohne Marlisas Wissen am selben Tag mit ihr und ihrer Schwester intim geworden sei. Die Schwester bestritt das vehement, selbst nachdem Marc-Robin Beweise in Form von Chatverläufen präsentierte. Für Marlisa war das Maß voll. "Sie hat sich auch nie wirklich bis dato dafür bei mir entschuldigt, weil sie den Fehler auch gar nicht richtig eingesehen hat. Daraufhin ist sie halt für mich einfach gestorben", stellte sie in einer Videobotschaft während der "Ex on the Beach"-Reunion klar.

Collage: Instagram / mrs.marlisa, RTL Marlisa Rudzio und Marc-Robin Wenz Collage

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

