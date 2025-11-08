"Sommerhaus 2.0": Eva Benetatou zieht Fazit nach "Forsthaus"

Evanthia Benetatou (33) und Walentina Doronina (25) reisten als Team ins "Forsthaus Rampensau Germany" – und verließen es offenbar als Feindinnen. Im Gespräch mit Promiflash zieht Eva jetzt ein entsprechend bitteres Fazit: "Für mich war es eine Erfahrung, die ich in gar keinem Fall noch mal machen möchte." Jedoch habe sie sich nicht nur mit ihrer Partnerin gefetzt, auch mit anderen Personen am Set gestaltete sich das Zusammenleben überaus schwierig, wie sie schildert. Gedreht wurde im Rahmen des Joyn-Realityformats, das Teams in verschiedenen Challenges aufeinanderprallen lässt. Das Ergebnis der gemeinsamen Zeit: große Spannungen zwischen Eva und Walentina, die sich inzwischen nicht einmal mehr online folgen.

Wie heftig es war, fasst Eva in deutliche Worte: "Forsthaus Rampensau war für mich Das Sommerhaus 2.0. Aber nicht nur wegen Walentina, sondern auch wegen der anderen Teilnehmer. Das wünsche ich niemandem", berichtet sie. Konkrete Vorfälle bleibt sie schuldig, weil sie vor Ausstrahlung nichts ausplaudern darf. Dennoch zeigt sich: Die Fronten sind verhärtet. Zuvor sorgte bereits die Teamzusammensetzung für Diskussionen: Während Walentina behauptete, sie habe nicht gewusst, dass sie mit Eva ein Team bilden müsse, hielt Eva dagegen. Nach ihrer Darstellung drehten sie sogar das Bewerbungsvideo gemeinsam – ein Indiz, dass die Konstellation längst besprochen war.

Eva, die 2020 mit ihrem Verlobten an "Das Sommerhaus der Stars" teilnahm, gibt sich in der Öffentlichkeit inzwischen meist kontrolliert – umso stärker wirkt ihr Vergleich mit ihren Erlebnissen damals: In der fünften Staffel der Show gerieten Teile des Casts wegen Mobbingvorwürfen in die Kritik, nachdem Eva mehrfach beleidigt und angegangen wurde. Walentina, ebenfalls realityerprobt und auf Plattformen wie Instagram sehr aktiv, setzt häufig auf direkte Ansagen an ihre Community. Dass zwei so medienstarke Persönlichkeiten im Team aufeinandertreffen, sorgt naturgemäß für Reibungspunkte, die sich bereits vor der Ausstrahlung in Kommentaren, Unfollows und widersprüchlichen Schilderungen spiegeln.

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Eva Benetatou, 2025

Joyn / Nadine Rupp Eva Benetatou und Walentina Doronina, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Imago Eva Benetatou, November 2025

