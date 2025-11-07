Hat Wale gelogen? Eva Benetatou wusste von "Forsthaus"-Team

Es herrscht bereits vor der Ausstrahlung der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" Unruhe zwischen den Teilnehmerinnen Walentina Doronina (25) und Evanthia Benetatou (33). In dem Reality-TV-Format treten die beiden als Team an, doch offenbar gibt es unterschiedliche Erinnerungen an den Beginn ihrer Zusammenarbeit. Walentina behauptete im Netz, dass sie und Eva als sogenanntes "Blindcouple" angefragt wurden und keine Ahnung hatten, mit wem sie letztlich ein Duo bilden würden. Doch auf der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" räumt Eva im Interview mit Promiflash auf: "Natürlich wussten wir, dass wir als Team im Forsthaus sind. Klar."

Im Gespräch liefert Eva weitere Details zu ihrer Sicht der Dinge. "Also, ich weiß nichts von einem Blindcouple. Ich wusste nur, dass wir gemeinsam unser Bewerbungsvideo gedreht haben und dass wir als Team da gemeinsam reingehen wollten", erklärt sie gegenüber Promiflash. Walentina hatte zuvor auf Instagram den Eindruck erweckt, die Produktion habe sie als Überraschungspaarung zusammengewürfelt. Wer am Ende recht hat, bleibt offen – fest steht nur, dass die Dynamik des Duos bereits vor Betreten des Forsthauses im Fokus steht.

Schon kurz nach Bekanntwerden der "Forsthaus Rampensau Germany"-Duos machten Walentina und die Reality-TV-Teilnehmerin mit Sticheleien auf Social Media von sich reden. Besonders ein sarkastischer Kommentar unter einem Instagram-Beitrag von Joyn sorgte für Aufsehen. "Das nächste Mal nehme ich als Begleitung meinen Hund Perry mit", schrieb Walentina und ließ damit durchblicken, wie wenig harmonisch das Teamwork offenbar war. Auch die Tatsache, dass sich die beiden Frauen damals nicht auf Instagram folgten, heizte die Gerüchte um ein mögliches Zerwürfnis weiter an.

IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Joyn / Nadine Rupp Eva Benetatou und Walentina Doronina, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

IMAGO / APress Walentina Doronina, Realitystar